[스포츠한국 김명석 기자] 2019 AFC(아시아축구연맹) 챔피언스리그 8강 대진이 확정됐다.AFC는 2일(이하 한국시각) 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 대진 추첨식을 열고 추첨을 통해 대회 8강 대진을 확정했다.동아시아 지역에서는 ▶상하이 상강(중국)과 우라와 레즈(일본) ▶광저우 에버그란데(중국)와 가시마 앤틀러스(일본)가 각각 4강 진출을 놓고 다투게 됐다.아직 16강전을 치르지 않은 서아시아 지역 8강 대진은 ▶알 나스르(사우디아라비아)/알 와흐다(아랍에미리트)-알 두하일/알 사드(이상 카타르) ▶알 이티하드(사우디아라비아)/조브아한(이란)-알 아흘리/알 힐랄(이상 사우디)이 격돌한다.8강 1차전은 8월 26~28일, 2차전은 9월 16~18일에 각각 열린다.4강 대진은 각각 동·서아시아 지역 8강 팀들끼리 구성한다. AFC 챔피언스리그는 4강전까지 각각 두 지역으로 나뉘어 치른 뒤, 동·서아시아 지역에서 한 팀씩 결승에 올라 우승을 놓고 다툰다.한편 K리그는 이번 대회에서 4개 팀 모두 탈락했다.경남FC와 대구FC가 조별리그에서 탈락한데 이어 울산현대와 전북현대도 각각 우라와와 상하이에 져 16강에서 탈락의 고배를 마셨다. K리그 팀이 단 한 팀도 8강에 오르지 못한 것은 지난 2017년에 이어 2년 만이다.- 상하이 상강(중국) vs 우라와 레즈(일본)- 광저우 에버그란데(중국) vs 가시마 앤틀러스(일본)- 알 나스르(사우디)/알 와흐다(UAE) vs 알 두하일/알 사드(이상 카타르)- 알 이티하드(사우디)/조브아한(이란) vs 알 아흘리/알 힐랄(이상 사우디)