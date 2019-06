[스포츠한국 김명석 기자] 여자 피파랭킹 1위 미국이 '이번에도 어김없이' 여자월드컵 4강에 진출했다.미국은 29일 오전 4시(이하 한국시가) 프랑스 파리 파르크 데 프랭스에서 열린 2019 FIFA(국제축구연맹) 프랑스 여자월드컵 8강전에서 개최국 프랑스(피파랭킹 4위)를 2-1로 제압했다.전반 5분 메건 래피노의 프리킥 선제골로 앞서 나간 미국은 후반 20분에도 래피노가 토빈 히스의 땅볼 크로스를 마무리하며 승기를 잡았다.이후 미국은 후반 36분 프랑스에게 만회골을 내줬지만, 이후 한 골의 리드를 끝까지 지켜내며 적지에서 4강 진출권을 거머쥐었다.이번 4강 진출로 미국은 여자월드컵의 서막이 오른 지난 1991년 중국 대회를 시작으로 월드컵 8회 연속 4강에 진출하는 새 역사를 썼다.여자월드컵이 지난 28년 간 8차례 열리는 동안, 미국은 단 한 번도 8강 이전에 탈락한 적이 없었던 셈이다.이 과정에서 미국은 1991년(중국 대회)과 1999년(미국) 2015년(캐나다) 대회에서 정상에 올랐다. 독일(2회)에 앞선 여자월드컵 최다우승 기록이기도 하다.미국은 오는 3일 오전 4시 잉글랜드와 결승 진출을 놓고 다툰다. 만약 잉글랜드마저 제치고 결승에 오르면, 미국은 지난 2011년(독일 대회)과 2015년에 이어 3회 연속 여자월드컵 결승 무대를 밟는다.- 잉글랜드 3-0 노르웨이- 미국 2-1 프랑스- 이탈리아 vs 네덜란드 : 29일 오후 10시- 독일 vs 스웨덴 : 30일 오전 1시30분- 4강 1경기 : 잉글랜드 vs 미국 : 3일 오전 4시