[스포츠한국 이재호 기자] 한국축구과학회(회장 이용수)가 잠재력 있는 유소년 선수 발굴을 위한 스카우팅을 주제로 컨퍼런스를 개최한다.2019 한국축구과학회 국제컨퍼런스(Seoul International Conference on Science & Football 2019)가 28일 오전 9시 한국체육대학교 필승관 대강당에서 개최된다. 이 자리에는 이용수 한국축구과학회 회장을 비롯해 정몽규 KFA 회장, 최영준 KFA 기술교육실장 등이 참석한다. 이번 컨퍼런스는 KFA 기술교육실의 지원을 받아 진행된다.‘Scouting for the Next Generation’을 주제로 한 이번 강연에는 프로축구스카우트협회(PFSA) 디렉터이자 맨체스터 유나이티드 스카우트를 맡고 있는 퍼비스 알리, 영국축구협회(FA) 지도자과정 강사인 지미 칸이 참석해 전문 스카우트의 필요성과 유소년 선수 스카우팅을 위한 KPI(Key Performance Indicator)에 대해 강연한다.최근 막을 내린 U-20 월드컵에서 준우승을 이뤄낸 정정용 감독과 오성환 피지컬 코치가 특별 강연자로 나서는 점도 눈에 띈다. 정정용 감독은 한국 U-20 대표팀의 전반적인 대회 성과와 과제에 대해 발표하고, 오성환 코치는 U-20 대표팀의 체력 준비를 설명한다. 이밖에도 홍성찬 츠쿠바대학교 교수, 스포츠 심리전문가 윤영길 한체대 교수 등이 발제자로 나선다.한편 2011년 창립된 한국축구과학회는 축구에 관한 관심을 공유하고, 다양한 이론 및 실무 전문지식을 축구에 결합해 축구발전에 기여할 목적으로 설립됐다. 매년 국제컨퍼런스와 워크숍을 비롯해 축구과학 대중화를 위한 강연회를 개최하고 있다.