[스포츠한국 김명석 기자] 2019 프랑스 여자월드컵 16강 대진이 최종 확정됐다.21일(이하 한국시각) 태국과 칠레의 F조 조별리그 최종전을 끝으로 대회 조별리그가 모두 마무리된 가운데 6개 조 상위 1·2위 팀과 각 조 3위 중 성적이 좋은 상위 4개 팀이 16강 진출을 확정했다.아시아에선 호주(피파랭킹 6위)와 중국(16위) 일본(7위)이 16강에 올랐다. 호주는 조별리그 C조를 2위(2승1패)로 통과했고, 중국은 B조 3위(1승1무1패), 일본은 D조 2위(1승1무1패)로 16강에 올랐다.호주는 피파랭킹 12위 노르웨이와 8강 진출을 놓고 다투고, 중국은 이탈리아(15위) 일본은 네덜란드(8위)와 각각 8강 진출을 놓고 다툰다.개최국 프랑스(피파랭킹 4위)는 브라질(10위)과 16강전에서 격돌한다.여자피파랭킹 1위 미국은 스페인(13위)과, 2위 독일은 나이지리아(38위)와 격돌한다.16강전은 23일 오전 0시30분 독일과 나이지리아전을 시작으로 서막을 올려 26일 오전 4시 네덜란드-일본전까지 나흘에 걸쳐 열린다.한편 윤덕여 감독이 이끄는 한국(피파랭킹 14위)은 앞서 조별리그 A조 최하위(3패)로 탈락했다.이번 대회에서 전패로 탈락한 팀은 한국을 비롯해 뉴질랜드(19위) 태국(34위) 남아공(49위) 자메이카(53위) 등 5개 팀이다.(괄호는 피파랭킹)- 노르웨이(12) vs 호주(6) : 23일 오전 4시- 잉글랜드(3) vs 카메룬(46) : 24일 오전 0시30분- 프랑스(4) vs 브라질(10) : 24일 오전 4시- 스페인(13) vs 미국(1) : 25일 오전 1시- 이탈리아(15) vs 중국(16) : 26일 오전 1시- 네덜란드(8) vs 일본(7) : 26일 오전 4시- 독일(2) vs 나이지리아(38) : 23일 오전 0시30분- 스웨덴(9) vs 캐나다(5) : 25일 오전 4시