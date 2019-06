[스포츠한국 김명석 기자] 2019 U20 월드컵 16강전이 잇따라 펼쳐지면서 8강 대진표도 조금씩 윤곽이 드러나기 시작했다. 이탈리아와 콜롬비아에 이어 에콰도르, 우크라이나, 세네갈이 잇따라 8강 대진표에 이름을 올렸다.가장 먼저 8강에 진출한 팀은 이탈리아였다. 3일(이하 한국시각) 개최국 폴란드와의 16강전 첫 경기에서 1-0으로 승리, 2회 연속 8강에 진출했다. 같은 날 콜롬비아도 뉴질랜드를 승부차기 끝에 제압하고 8강에 올랐다.4일엔 에콰도르와 우크라이나, 그리고 세네갈이 8강 진출권을 거머쥐었다. 에콰도르는 우루과이를 3-1로, 우크라이나는 파나마를 4-1로 각각 완파했다. 세네갈도 나이지리아를 2-1로 제압하고 16강 관문을 통과했다.이로써 8강 진출 팀 가운데 5개 팀이 모두 확정됐다. 이 과정에서 콜롬비아와 우크라이나는 첫 번째 8강 대진을 완성했다.8강 대진표는 5일 열리는 남은 16강전 3경기를 통해 최종 확정된다. 이 3경기에 한국과 일본의 ‘한일전’이 포함되어 있다. 무대는 5일 오전 0시30분, 전장은 폴란드 루블린 스타디움이다.한일전에서 승리하는 팀은 앞서 8강에 선착한 세네갈과 오는 9일 오전 3시30분 격돌한다.한국-일본의 맞대결과 동시에 프랑스와 미국도 8강 진출을 놓고 다툰다. 16강전의 마지막 경기는 5일 오전 3시30분 아르헨티나와 말리가 장식한다.- 콜롬비아 vs 우크라이나 : 7일 오후 10시30분- 이탈리아 vs 미정(아르헨티나/말리) : 8일 오전 1시30분- 에콰도르 vs 미정(프랑스/미국) : 9일 오전 0시30분- 한국 vs 일본 : 5일 오전 0시30분(중계 : MBC, KBS2, SBS)- 프랑스 vs 미국 : 5일 오전 0시30분- 아르헨티나 vs 말리 : 5일 오전 3시30분