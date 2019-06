[스포츠한국 김명석 기자] 2019 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 월드컵 16강 대진표가 확정됐다. 한국은 오는 5일 오전 0시30분(이하 한국시각) 폴란드 루블린 스타디움에서 일본과 8강 진출을 놓고 다툰다.24개 팀이 6개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 가운데 각 조 1·2위 팀과 3위 팀 중 성적이 좋은 4개 팀이 16강에 진출했다. 한국은 포르투갈에 0-1로 패배한 뒤 남아공을 1-0으로, 아르헨티나를 2-1로 연파하고 F조 2위(승점6점)로 16강에 진출했다.16강 대진은 대회 규정에 따라 자동 구성됐다. F조 2위인 한국은 앞서 조별리그 B조를 2위로 통과한 일본과 격돌한다. 일본은 앞서 조별리그에서 에콰도르와 1-1로 비기고 멕시코를 3-0으로 완파한 뒤, 이탈리아와 득점없이 비겼다.한국과 일본이 U-20 월드컵 16강전에서 격돌하는 것은 지난 2003년 이후 16년 만이다. 당시엔 연장접전 끝에 한국이 1-2로 패배, 8강 진출이 좌절된 바 있다.만약 일본을 꺾고 8강에 진출할 경우, 세네갈(A조1위)-나이지리아(D조3위)전 승리 팀과 오는 9일 오전 3시30분 맞대결을 펼친다.한국의 역대 최고성적은 지난 1983년 대회 당시의 4강이다.한편 한국에 득실차에서 앞서 조 1위로 16강에 진출한 아르헨티나는 말리(E조2위)와 격돌한다. 프랑스(E조1위)는 미국(D조2위)과, 콜롬비아(A조2위)는 뉴질랜드(C조2위)와 각각 겨룬다.이밖에 우크라이나(D조1위)는 파나마(E조3위), 우루과이(C조1위)는 에콰도르(B조3위)와 8강 진출을 놓고 다툰다. 이탈리아(B조1위)와 폴란드(A조3위)는 3일 오전 0시30분 16강전의 서막올 올린다.- 이탈리아(B1) vs 폴란드(A3) : 3일 오전 0시30분- 아르헨티나(F1) vs 말리(E2) : 5일 오전 3시30분- 콜롬비아(A2) vs 뉴질랜드(C2) : 3일 오전 3시30분- 우크라이나(D1) vs 파나마(E3) : 4일 오전 0시30분- 세네갈(A1) vs 나이지리아(D3) : 4일 오전 3시30분- 우루과이(C1) vs 에콰도르(B3) : 4일 오전 0시30분- 프랑스(E1) vs 미국(D2) : 5일 오전 0시30분