[스포츠한국 김명석 기자] 2019 U20 월드컵의 조별리그가 막바지로 향하면서, 16강 대진표의 윤곽도 드러나기 시작했다.조별리그 6개 조 가운데 4개 조(A~D조)의 일정이 마무리된 가운데 각 조 1·2위 팀은 자동으로 16강 대진표에 이름을 올렸다.이번 대회 16강 진출권은 각 조 1·2위 팀, 그리고 6개 조 3위 팀 중 성적이 좋은 상위 4개 팀에 주어진다.16강 대진표는 별도의 추첨 없이 조별리그 순위에 따라 자동으로 16강 대진이 확정된다.조별리그 F조 1위는 E조를 2위로 통과한 팀과 격돌하고, D조 1위는 B·E·F조 중 3위로 16강에 오른 팀과 자동으로 만나는 방식이다.이 과정에서 첫 번째로 16강 맞대결을 확정한 팀들도 나왔다.A조를 2위로 통과한 콜롬비아, C조를 2위로 통과한 뉴질랜드가 내달 3일 오전 3시30분 8강 진출을 놓고 다투게 됐다.B조를 1위로 통과한 이탈리아는 A·C·D조 3위 팀과의 격돌을 기다리고 있고, B조 2위 일본은 F조 2위가 어느 팀이 될 지를 주시하고 있다.이밖에 A조 1위 세네갈은 C·D·E조, D조 1위 우크라이나는 B·E·F조 3위와 자동으로 만난다.한국이 속한 F조의 경우 1위는 E조 2위(미정), 2위는 일본, 3위는 우루과이 또는 우크라이나와 만난다.16강 최종 대진표는 모든 조별리그가 끝나고 6개 조 3위 팀들 중 성적이 좋은 상위 4개 팀이 모두 추려진 뒤에 완성된다.3위 팀들 간 성적 비교는 각 조별리그에서 거둔 승점과 득실차, 다득점, 페어플레이 점수, 추첨 순으로 결정된다.현재 A조 3위 폴란드와 D조 3위 나이지리아는 16강 진출을 확정한 상태다.16강전은 3일 오전 0시30분(이하 한국시각) 이탈리아와 A·C·D조 3위의 경기를 시작으로 사흘 간 펼쳐진다.- 이탈리아 vs A·C·D조 3위 (3일 오전 0시30분)- F조 1위 vs E조 2위 (5일 오전 3시30분)- 콜롬비아 vs 뉴질랜드 (3일 오전 3시30분)- 우크라이나 vs B·E·F조 3위 (4일 오전 0시30분)- 세네갈 vs C·D·E조 3위 (4일 오전 3시30분)- 일본 vs F조 2위 (5일 오전 0시30분)- 우루과이 vs A·B·F조 3위 (4일 오전 0시30분)- E조 1위 vs 미국 (5일 오전 0시30분)