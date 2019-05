[스포츠한국 김명석 기자] 2019 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 16강전 대진표가 최종 확정됐다.앞서 동아시아 지역은 일찌감치 16강 대진이 확정됐던 가운데, 서아시아 지역은 안전문제로 조브아한(이란)과 알 나스르(사우디아라비아)의 조별리그 최종전이 연기되면서 대진이 최종 확정되지 않은 상황이었다.연기됐던 두 팀의 맞대결은 30일 중립지역인 카타르 도하에서 열려 득점 없이 마무리됐다. 이에 따라 조브아한이 A조 1위, 알 나스르가 2위로 각각 16강에 진출했다.16강 대진표는 동·서아시아 지역으로 나뉘어 각 조 1위가 다른 조 2위와 격돌하는 식으로 자동 구성됐다.K리그에서는 울산현대와 전북현대가 16강에 진출했다. 울산은 승점 11점(3승2무1패)으로 H조 1위로, 전북은 승점 13점(4승1무1패) G조 1위로 각각 조별리그를 통과했다. 대구FC와 경남FC는 반면 16강 진출에 실패했다.울산은 G조를 2위 통과한 우라와 레즈(일본)와 8강 진출을 놓고 다툰다. 1차전은 내달 19일 원정경기, 2차전은 26일 홈경기로 각각 펼쳐진다.전북의 16강전 상대는 H조 2위 팀인 상하이 상강(중국)이다. 전북 역시 울산과 같은 일정으로 8강 진출 여부를 결정한다.동아시아 지역의 남은 대진은 가시마 앤틀러스-산프레체 히로시마(이상 일본), 광저우 에버그란데-산둥 루넝(이상 중국)이다.서아시아 지역에서는 사우디아라비아에서만 4개 팀이 16강에 오른 가운데, 알 아흘리와 알 힐랄이 8강 진출을 놓고 다투게 됐다.알 나스르는 알 와흐다(아랍에미리트)와, 알 이티하드는 조브아한과 각각 격돌한다.카타르의 알 두하일과 알 사드 역시 같은 리그에 속한 팀들끼리 16강전 외나무다리에서 만나게 됐다.서아시아 지역 16강전은 오는 8월에 열린다.- 울산현대 vs 우라와 레즈(일본)- 전북현대 vs 상하이 상강(중국)- 산프레체 히로시마(일본) vs 가시마 앤틀러스(일본)- 산둥 루넝(중국) vs 광저우 에버그란데(중국)- 알 와흐다(UAE) vs 알 나스르(사우디)- 알 이티하드(사우디) vs 조브아한(이란)- 알 사드(카타르) vs 알 두하일(카타르)- 알 힐랄(사우디) vs 알 아흘리(사우디)