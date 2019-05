[스포츠한국 김명석 기자] 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 16강 진출팀이 모두 가려진 가운데 전북현대가 우승후보 1순위로 꼽혔다.베팅업체 벳365가 공개한 AFC 챔피언스리그 우승팀 배당률에 따르면 전북은 16개 팀들 가운데 가장 적은 6배의 우승 배당률을 받아 알 힐랄(사우디아라비아·6.5배)을 제치고 1위에 올랐다.이는 전북 우승에 1만원을 걸고 실제로 전북이 정상에 오르면 6만원을 돌려받을 수 있다는 뜻이다.16개 팀들 가운데 가장 적은 배당률을 받은 것은 그만큼 우승 가능성을 높게 보고 있다는 의미로 해석이 가능하다.전북은 앞서 조별리그 G조에서 승점 13점(4승1무1패)을 기록, 조 1위로 16강에 진출했다.2016년 아시아 정상에 올랐던 전북의 16강전 상대는 중국의 상하이 상강이다.전북과 알힐랄에 이어 알 사드(카타르)가 8배의 배당률을 받아 3위에 올랐고, 알 나스르(사우디)와 광저우 에버그란데(중국)가 공동 4위(10배)에 이름을 올렸다.우승 배당률 12배를 받은 울산현대는 알 두하일(카타르)와 함께 공동 6위였다.일본 J-리그 팀인 우라와 레즈와 산프레체 히로시마, 가시마 앤틀러스는 나란히 14배로 공동 8위에 올랐다.한편 동아시아 지역 16강전은 오는 18일부터 홈&원정 방식으로 열린다.서아시아 지역은 16강 진출 팀이 모두 가려졌지만, 아직 최종전을 치르지 않은 A조 순위가 확정되지 않아 2개의 대진이 확정되지 않은 상태다.2위 : 알 힐랄(사우디) 6.5배3위 : 알 사드(카타르) 8배4위 : 알 나스르(사우디) 광저우 에버그란데(중국) 10배, 알 두하일(카타르) 12배8위 : 우라와 레즈, 가시마 앤틀러스, 산프레체 히로시마 14배11위 : 산둥 루넝(중국) 16배12위 : 알 와흐다(UAE) 상하이 상강(중국) 20배14위 : 알 이티하드(사우디) 조브아한(이란) 25배vs 우라와 레즈(일본)vs 상하이 상강(중국)- 산프레체 히로시마(일본) vs 가시마 앤틀러스(일본)- 산둥 루넝(중국) vs 광저우 에버그란데(중국)- 알 와흐다(UAE) vs 미정- 알 이티하드(사우디) vs 미정- 알 사드(카타르) vs 알 두하일(카타르)- 알 힐랄(사우디) vs 알 아흘리(사우디)