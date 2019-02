[스포츠한국 김명석 기자] 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 16강 대진표가 확정된 가운데 베팅업체들은 첼시(잉글랜드)를 우승후보 1순위로 꼽았다.벳365 등 2개 베팅업체가 공개한 2018~2019 UEFA 유로파리그 우승팀 배당률에 따르면 첼시는 16개 팀 가운데 가장 적은 평균 5배의 우승 배당률을 받았다.이는 첼시 우승에 1만원을 걸고 실제로 첼시가 정상에 오르면 5만원을 돌려받을 수 있다는 뜻이다.16개 팀 중 배당률이 가장 적다는 것은 그만큼 베팅업체들이 우승 가능성을 높게 보고 있다는 뜻이기도 하다.첼시는 지난 유로파리그 조별리그 l조를 1위(5승1무)로 통과한데 이어 32강전에선 말뫼(스웨덴)를 1·2차전 합산스코어 5-1로 완파하고 16강에 진출했다. 16강전 상대는 디나모 키예프(우크라이나)다.첼시에 이어 나폴리(이탈리아·5.5배)와 아스날(잉글랜드·6배) 세비야(스페인·7배)가 그 뒤를 이었다.이강인이 속한 발렌시아는 평균 10.75배를 받아 5위에 이름을 올렸다.우승 가능성이 가장 낮게 평가된 팀은 체코의 슬라비아 프라하였다. 배당률은 평균 138.5배였다.한편 유로파리그 16강전은 내달 8일과 15일 각각 1, 2차전 순으로 열린다.- 첼시 vs 디나모 키예프- 프랑크푸르트 vs 인터 밀란- 디나모 자그레브 vs 벤피카- 나폴리 vs 잘츠부르크- 발렌시아 vs 크로스노다르- 세비야 vs 슬라비아 프라하- 스타드 렌 vs 아스날- 제니트 vs 비야레알- 1위 : 첼시 5배- 2위 : 나폴리 5.5배- 3위 : 아스날 6배- 4위 : 세비야 7배- 5위 : 발렌시아 10.75배- 6위 : 인터밀란 13배- 7위 : 벤피카 18배- 8위 : 프랑크푸르트 23.5배- 9위 : 잘츠부르크 26배- 10위 : 비야레알 31.5배- 11위 : 제니트 34배- 12위 : 디나모 자그레브 76배- 13위 : 크라스노다르 91배- 14위 : 디나모 키예프 101배- 15위 : 스타드 렌 103.5배- 16위 : 슬라비아 프라하 138.5배