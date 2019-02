[스포츠한국 김명석 기자] 2018~2019 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 16강 대진이 확정됐다.UEFA는 스위스 니옹 UEFA 본부에서 대진 추첨식을 열고 16개 팀들의 대진을 확정했다. 16강전에선 별도의 시드 배정없이 무작위로 추첨이 진행됐다.이강인이 속한 발렌시아는 러시아의 크라스노다르와 격돌한다.발렌시아는 앞서 32강전에서 셀틱(스코틀랜드)을 1·2차전 합계 3-0으로 꺾고 16강에 올랐다. 이강인은 2차전에서 교체로 출전해 UEFA 유로파리그 데뷔전을 치렀다.크라스노다르는 독일 바이어레버쿠젠과 합산스코어에서 1-1로 비겼으나, 원정 다득점에서 앞서 16강에 오른 팀이다.바테 보리소프(벨라루스)를 5-1로 제압한 아스날은 레알 베티스(스페인)을 6-4로 꺾고 16강에 오른 스타드 렌(프랑스)와 8강 진출을 놓고 다투게 됐다.또 첼시는 디나모 키예프(우크라이나)와, 나폴리(이탈리아)는 레드 불 잘츠부르크(오스트리아)와 각각 16강전에서 격돌한다.16강전은 홈&원정 방식으로 진행된다. 1차전은 내달 8일, 2차전은 15일 각각 열린다. 8강 대진표는 15일 추첨을 통해 결정된다.(왼쪽이 1차전 홈팀)첼시 vs 디나모 키예프프랑크푸르트 vs 인터 밀란디나모 자그레브 vs 벤피카나폴리 vs 잘츠부르크발렌시아 vs 크로스노다르세비야 vs 슬라비아 프라하스타드 렌 vs 아스날제니트 vs 비야레알