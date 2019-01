[스포츠한국 김명석 기자] 2019 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 16강전에서 격돌하게 될 두 팀의 대진이 처음으로 나온다.태국이 A조 2위로 16강에 선착한 가운데, 그 상대인 C조 2위가 16일 오후 10시30분(이하 한국시각) 한국-중국전 결과에 따라 결정되기 때문이다.아시안컵 토너먼트 대진은 별도의 대진 추첨 없이 조별리그 순위에 따라 자동으로 구성된다.대회를 앞두고 A조 2위-C조 2위, F조 1위-E조 2위 등 미리 대진을 짜놓은 덕분이다.A조와 B조 조별리그가 끝난 가운데 아랍에미리트와 태국(이상 A조) 요르단과 호주(이상 B조)가 각 조 1·2위 자격으로 16강 대진표에 이름을 먼저 올려둔 상태다.16일 C조를 시작으로 각 조별리그가 끝날 때마다 최종순위에 따른 16강 대진이 하나둘씩 완성되는 셈이다.처음으로 완성될 16강 대진은 A조 2위인 태국과 한국이 속한 C조의 2위가 격돌하게 될 대진이다.만약 한국이 중국전에서 무승부 이하에 그치면 C조 2위로 조별리그를 통과해 태국과 8강 진출을 놓고 다투게 된다.태국을 꺾을 경우 D조 1위-B·E·F조3위 승리 팀과 8강전에서 격돌한다.D조 1위는 17일 오전 1시 열리는 이란-이라크전 결과에 따라 결정되는데, 이란은 비기기만 해도 조 1위로 조별리그를 통과한다.반대로 한국이 중국을 꺾고 C조를 1위로 통과하면, 태국과 중국의 16강 대진이 완성됨과 동시에 한국은 A·B·F조 3위 팀 중 16강에 오르는 팀과 격돌하게 된다.8강전에서는 E조 1위(카타르/사우디)-D조 2위(이란/이라크)전 승리팀과 만난다.한편 16강 모든 대진은 오는 18일 오전 1시 E조 최종전이 모두 끝난 뒤에 확정된다.6개 조 3위 팀 중 상위 4개 팀에게 주어지는 16강 진출권의 향방 역시도 모든 조별리그가 끝난 뒤 3위 팀들끼리의 성적을 비교해 확정된다.16강전은 오는 20일 오후 8시 요르단-A·C·D조3위의 경기를 시작으로 나흘간 열린다.한국의 16강전은 조 2위시 20일 오후 11시, 조 1위시 22일 오후 10시에 열린다.- D조 1위(이란/이라크) vs B·E·F조 3위- 요르단 vs A·C·D조 3위- F조 1위(우즈벡/일본) vs E조 2위(카타르/사우디)- E조 1위(카타르/사우디) vs D조 2위(이란/이라크)- UAE vs C·D·E조 3위- 호주 vs F조 2위(우즈벡/일본)