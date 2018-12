이전 1page 2page 다음

[스포츠한국 김명석 기자] 울산 동계훈련에 나서는 벤투호와 김학범호(U-23)가 두 차례 연습경기를 치른다.대한축구협회가 7일 공개한 각급 대표팀 울산 동계훈련 일정에 따르면 A대표팀과 U-23 대표팀은 오는 16일 오후 5시30분과 20일 오전 10시30분 울산종합운동장에서 연습경기를 치른다.이 가운데 16일 연습경기는 전면 비공개로 치르고, 20일 연습경기는 미디어에 공개된다.A대표팀은 내년 1월 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵에 대비해 소집 훈련 중인 대표팀, U-23 대표팀은 2020년 도쿄 올림픽을 준비하는 팀이다.김학범 감독이 이끄는 U-23 대표팀은 U-19 대표팀과도 오는 14일 오후 2시와 18일 오후 3시 두 차례 연습경기를 치른다. 경기장소는 미정이고, 두 경기 모두 미디어에 공개될 예정이다.이밖에 U-23 대표팀은 12일 울산대를 상대로 연습경기에 나선 뒤, 22일 마지막 연습경기(상대 미정) 후 해산한다. U-19 대표팀은 12일 울산시민구단, 21일 울산대와 각각 격돌한다.한편 U-23 대표팀과 U-19 대표팀은 10일, A대표팀은 이튿날 울산에서 각각 소집돼 약 열흘 간 국내 동계훈련에 나선다.- 12일 오후 2시30분 : U-23 vs 울산대 (미포구장)- 12일 오후 3시 : U-19 vs 울산시민구단 (문수보조)- 14일 오후 2시 : U-23 vs U-19 (장소 미정)- 18일 오후 3시 : U-23 vs U-19 (장소 미정)- 21일 오후 3시 : U-19 vs 울산대 (문수보조)- 22일 시간미정 : U-23 vs 미정 (장소 미정)