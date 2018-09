[스포츠한국 김명석 기자] 한국프로축구연맹이 29일부터 이틀간 열리는 KEB하나은행 K리그1 2018 31라운드 출전정지 명단을 공개했다.강원FC와 격돌하는 전북현대는 선수 2명 등 3명이 그라운드를 밟을 수 없다.수비수 홍정호가 지난 26일 전남드래곤즈전에서 세 번째 경고를 받고 누적경고 3회 징계로 결장하고, 미드필더 손준호는 23일 수원삼성전 퇴장 징계로 이날까지 결장한다.또 주심의 판정에 거칠게 항의하다 퇴장당한 뒤 상벌위원회로부터 징계를 받은 최강희 감독도 이날까지 벤치에 앉을 수 없다.강원 골키퍼 함석민도 상벌위원회 징계로 이날 경기명단에 이름을 올릴 수 없다. 그는 지난 8월 음주운전 교통사고를 낸 뒤 10경기 출전정지 징계를 받은 상태다.울산현대의 에스쿠데로는 수원 원정길에 오르지 못한다. 그는 지난 23일 전남전 당시 퇴장을 당해 이날 경기까지 출전정지 징계를 받았다.또 제주유나이티드의 수비수 조용형은 지난 울산전 경고2회 퇴장 징계로 전남드래곤즈전에 출전할 수 없다.이밖에 인천유나이티드 고슬기, FC서울 윤석영(이상 누적경고 3회)도 31라운드 출전정지 명단에 이름을 올렸다.상주상무 소속이던 지난 1월 괌 전지훈련 중 성폭행 혐의를 받고 괌 현지 재판이 진행 중인 김병오(수원FC)는 현재 공식경기 60일 활동정지 조치를 받은 상태다.* 수원삼성 vs 울산현대 : 29일 오후 2시, 수원 (KBS1)- 출전정지 : 에스쿠데로(울산)* 제주유나이티드 vs 전남드래곤즈 : 29일 오후 4시, 제주 (SPOTV)- 출전정지 : 조용형(제주)* 전북현대 vs 강원FC : 29일 오후 4시, 전주 (SPOTV+)- 출전정지 : 손준호 홍정호 최강희 감독(이상 전북) 함석민(강원)* FC서울 vs 상주상무 : 30일 오후 2시, 서울 (SPOTV+)- 출전정지 : 윤석영(서울)* 인천유나이티드 vs 경남FC : 30일 오후 4시, 인천 (MBC Sports+2)- 출전정지 : 고슬기(인천)* 포항스틸러스 vs 대구FC : 30일 오후 4시, 포항 (SPOTV+)- 출전정지 : 없음