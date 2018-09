[스포츠한국 김명석 기자] 유럽의 축구전쟁이 시작된다.유럽축구연맹(UEFA) 55개 회원국이 모두 참가하는 2018~2019 UEFA 네이션스리그가 오는 7일(이하 한국시각) 역사적인 서막을 올린다. UEFA 회의를 통해 창설이 승인된 지 4년 만인 올해 첫 걸음을 내딛는 것이다.축구전쟁이라는 표현이 과하지 않다. 55개국이 참가하는데다가 총상금만 약 1000억원에 달하고, 1~4부리그 개념의 리그A~리그D 간 승격과 강등 제도까지 도입됐기 때문이다. 내로라하는 유럽 축구대표팀들이 우승과 승격, 강등을 놓고 경쟁을 펼치는 대회인 셈이다.우선 55개 참가국들은 UEFA 계수에 따라 4개 리그(리그 A~D)로 나뉘어 편성된다. 리그A는 1부리그, 리그D는 4부리그 개념이다. 리그 A와 리그 B는 12개 팀이, 리그 C와 리그 D는 각각 15개와 16개 팀이 편성됐다.그리고 각 리그 안에서 조 추첨에 따라 4개 조(1~4조)로 또 다시 나뉜다. 12개 팀이 속한 리그 A와 리그 B에는 각 조에 3개 팀씩, 리그 C와 리그 D는 각 조에 4~5개 팀씩 묶인다. 각 조에 편성된 팀들끼리 홈&원정 방식으로 조별리그를 치르는 방식이다.리그 A의 경우 각 조 1위 4개 팀이 파이널(결선 토너먼트)에 진출해 최종 우승팀을 가린다. 반면 각 조 3위는 다음 시즌에 리그 B로 강등된다. 리그 B 이하는 각 조 1위 팀이 다음 시즌 상위 리그로 승격하고, 최하위 팀은 하위 리그로 강등된다.예컨대 리그 A에서 조 3위에 머무르는 팀은 다음 시즌 리그 B로 강등되고, 대신 그 빈 자리를 리그 B에서 조 1위를 차지한 팀이 메우게 되는 방식이다.대회 총상금은 7625만 유로(약 984억원)다.수당과 상금은 편성된 리그에 따라 차이가 있다. 리그 A에 속한 팀들은 기본적으로 150만 유로(약 19억원)의 참가수당을 받지만, 리그 B 참가수당은 100만 유로(약 13억원), 리그 D 팀들은 50만 유로(약 6억5000만원)를 받는 방식이다. 각 조 우승팀에게 주어지는 상금도 참가수당과 동일하다.리그 A의 각 조 1위 팀들이 참가하는 파이널은 상금이 더욱 크다. 토너먼트에 진출하기만 해도 150만 유로(약 19억원)의 상금을 확보하고, 파이널 우승팀에게는 450만 유로(약 58억원)의 상금이 주어진다. 한 팀이 최대로 받을 수 있는 상금은 750만 유로(약 97억원)다.UEFA 계수에 따라 각 리그가 편성되면서 내로라하는 강팀들이 대거 같은 조에 묶였다. 연일 ‘빅매치’가 펼쳐지는 셈이다.최상위 리그인 리그 A의 1조에는 프랑스와 독일, 네덜란드가 한 조에 묶였다. 프랑스는 2018 러시아 월드컵, 독일은 2014 브라질 월드컵 우승팀이고, 네덜란드 역시 2010년 남아공 월드컵 준우승과 2014년 브라질 월드컵 3위 팀이다. 이 세 팀은 홈과 원정을 바꿔가며 서로 한 차례씩 맞대결을 펼친다. 그리고 한 팀은 다음 시즌 리그 B로 강등된다.이밖에 스페인과 잉글랜드, 크로아티아는 4조에 편성됐고, 포르투갈과 이탈리아, 폴란드는 3조에서 경합을 펼치게 됐다. 2조에는 잉글랜드와 스위스, 그리고 아이슬란드가 포함됐다. 어느 경기든 '빅매치'다.승격을 노리는 리그 B의 경쟁도 만만치 않다. 러시아와 스웨덴, 터키가 속한 2조나 웨일즈와 아일랜드, 덴마크가 포진한 4조 등은 치열한 순위 경쟁이 불가피할 것으로 보인다.승격과 강등 기로에 선 리그 C, 오직 승격만 바라보는 리그 D의 내부 경쟁 역시 흥미진진할 전망이다.- 독일 vs 프랑스 : 7일 오전 3시45분- 프랑스 vs 네덜란드 : 10일 오전 3시45분- 스위스 vs 아이슬란드 : 9일 오전 1시- 아이슬란드 vs 벨기에 : 12일 오전 3시45분- 이탈리아 vs 폴란드 : 8일 오전 3시45분- 포르투갈 vs 이탈리아 : 11일 오전 3시45분- 잉글랜드 vs 스페인 : 9일 오전 3시45분- 스페인 vs 크로아티아 : 12일 오전 3시45분- 1조 : 슬로바키아, 우크라이나, 체코- 2조 : 러시아, 스웨덴, 터키- 3조 : 오스트리아, 보스니아, 북아일랜드- 4조 : 웨일즈, 아일랜드, 덴마크- 1조 : 스코틀랜드, 알바니아, 이스라엘- 2조 : 헝가리, 그리스, 핀란드, 에스토니아- 3조 : 슬로베니아, 노르웨이, 불가리아, 키프로스- 4조 : 루마니아, 세르비아, 몬테네그로, 리투아니아- 1조 : 조지아, 라트비아, 카자흐스탄, 안도라- 2조 : 벨라루스, 룩셈부르크, 몰도바, 산 마리노- 3조 : 아제르바이잔, 페로제도, 몰타, 코소보- 4조 : 마케도니아, 아르메니아, 리히텐슈타인, 지브롤터