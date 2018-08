[스포츠한국 이재호 기자] 베트남 언론이 완패를 인정하면서 "한국이 너무 강했다"는 평가를 내렸다. 패했음에도 박항서 베트남 감독에 대해서는 "좋은 이미지"라며 여전한 신뢰를 보였다.김학범 감독이 이끄는 한국 아시안게임 축구 대표팀은 29일(이하 한국시각) 오후 6시 인도네시아 치비농의 파칸 사리 스타디움에서 열린 2018 자카르타-팔렘방 아시안게임 남자축구 준결승전 베트남전에서 이승우의 2골, 황의조의 1골로 3-1 완승을 거뒀다.조현우가 부상에서 복귀한 한국은 시작 7분만에 황희찬의 침투패스를 황의조가 페널티박스 안에서 수비와 경합하다 뒤로 공이 흘렀다. 이때 뒤에 있던 이승우가 오른발로 잡아놓은 후 왼발로 밀어 넣었고 그대로 베트남 골문을 갈랐다. 전반 28분에는 손흥민의 멋진 스루패스를 황의조가 수비 뒷공간으로 빠져나가며 단숨에 골키퍼 일대일 기회에서 오른발로 골키퍼를 넘기며 추가골을 넣었다.전반전을 2-0으로 마친 한국은 후반 10분 이승우가 중앙 드리블 돌파에 이어 황희찬에게 패스한 것을 황희찬의 슈팅이 상대 수비와 골키퍼를 맞고 옆으로 흐르자 이승우가 가볍게 오른발로 밀어 넣으며 추가골을 넣었다. 베트남은 후반 25분 쩐민브엉의 멋진 프리킥골로 한골을 만회했지만 스코어를 뒤집을 순 없었다.이날 경기 후 베트남 언론 더타오 247은 "베트남은 한국을 이길 수 없었다. 한국은 공격과 수비 모두 너무나도 강했고 전반 초반부터 두 골을 넣었다. 세번째 골을 넣었을때 베트남의 승기를 앗아갔다"고 보도했다.패배에도 자신들을 4강까지 이끈 박항서 감독에 대해서는 깊은 감사를 표했다. 이 매체는 "박항서 감독은 그럼에도 베트남 국민들에게 좋은 이미지를 남겼다"면서 "한국의 전략가는 경기장 위에서 강렬한 인상을 보여줬다"고 평가했다.In the semi-finals of ASIAD 2018, Vietnam Olympic Games could not win against Korea. The opponents were too strong in both attack and defense and they quickly scored two goals in the first half. In the second half, the East Asian team scored their third goal, the honor for Vietnam.