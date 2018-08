[스포츠한국 김명석 기자] 김학범 감독이 이끄는 한국, 그리고 박항서 감독이 이끄는 베트남의 4강 맞대결이 성사될 수 있을까.8강전을 앞두고 있는 한국과 베트남이 각각 우즈베키스탄과 시리아를 넘으면 가능한 시나리오다.각각 한 관문씩 통과하면 아시안게임 결승 진출을 놓고 한국, 그리고 한국인 감독이 이끄는 베트남의 맞대결이 펼쳐지는 셈이다.한국이 4강 선착에 도전한다. 무대는 오는 27일 오후 6시(이하 한국시각) 인도네시아 패트리어트 스타디움에서 열리는 우즈벡과의 2018 아시안게임 남자축구 8강전이다.앞서 조별리그 당시 말레이시아에 충격패를 당한 뒤 키르기스스탄에 진땀승을 거두며 부침을 겪었던 한국은 ‘난적’ 이란을 2-0으로 완파하고 8강에 진출했다.와일드카드 황의조(감바 오사카)가 대회 5번째 골을 터뜨리며 물오른 골 감각을 과시한 가운데 이승우(헬라스 베로나)도 대회 첫 골을 신고하면서 기분 좋은 승전보를 울렸다.조별리그에서 완전히 꺾였던 분위기를 이란전을 통해 완전히 돌려놨다는 점이 가장 반가운 소식이다.최대 변수는 조현우(대구FC)의 회복 여부다. 이란전 당시 무릎 부상으로 경기장을 빠져 나간 그는 이후 팀 훈련에도 정상적으로 참가하지 못한 채 회복에만 전념하고 있다.더구나 우즈벡의 전력도 만만치 않다. 지난 1월 AFC(아시아축구연맹) U-23 챔피언십 우승 멤버가 주축을 이루고 있는데, 당시 한국은 우즈벡에 1-4로 완패를 당했다. 이번 대회 강력한 우승후보로 꼽히는 이유다.과연 한국이 7개월 전의 패배를 설욕하고 정상에 한 걸음 더 다가설 것인지, 아니면 우즈벡에 또 한 번 무릎을 꿇을 것인지 관심이 쏠리는 경기다.한국과 우즈벡의 경기가 끝난 뒤에는 오후 9시30분부터 같은 경기장에서 베트남이 8강전을 치른다. 상대는 시리아다.사상 처음 일본을 꺾는 등 지난 조별리그 D조를 3전 전승으로 통과한 베트남은 앞서 바레인과의 16강전에서도 1-0으로 승리, 아시안게임 사상 처음으로 8강 무대를 밟았다.특히 바레인전에서는 박항서 감독이 교체로 투입시킨 선수가 경기 막판 결승골을 터뜨리면서 박 감독의 ‘용병술’이 조명받기도 했다.객관적인 전력상 시리아전 승리를 낙관할 수만은 없지만, AFC U-23 챔피언십 준우승을 기점으로 베트남의 기세가 워낙 가파른 상황인 만큼 첫 4강 진출에도 당당히 도전장을 내민 상태다.만약 앞서 한국이 4강에 선착하고, 이어 베트남마저 승전보를 울릴 경우 한국과 베트남이 결승 진출을 놓고 맞대결을 펼치게 된다. 한국인 사령탑이 이끄는 두 팀이 외나무다리에서 만나게 되는 셈이다.이미 한국과 베트남은 지난 1월 AFC U-23 챔피언십 조별리그에서 맞대결을 펼친 바 있다.당시에는 김봉길 감독이 이끌던 한국이 베트남을 2-1로 꺾었지만, 대회 최종성적에서는 한국이 4위, 베트남이 준우승으로 희비가 엇갈렸다.한편 8강전 맞은편 대진에서는 사우디아라비아와 일본, 북한과 아랍에미리트가 차례로 격돌한다.한국이 결승에 진출한다는 전제 하에, 경우에 따라서는 한일전 또는 남북전이 결승전에서 성사될 수도 있는 셈이다.- 대한민국 vs 우즈베키스탄 : 27일 오후 6시- 베트남 vs 시리아 : 27일 오후 9시30분- 사우디아라비아 vs 일본 : 27일 오후 6시- 아랍에미리트 vs 북한 : 27일 오후 9시30분