[스포츠한국 김명석 기자] 2018 아시안게임 남자축구 8강 대진표의 절반이 확정됐다. 한국은 오는 27일 오후 6시(이하 한국시각) 우즈베키스탄과 준결승 진출을 놓고 다툰다.김학범 감독이 이끄는 한국은 23일 오후 9시30분 인도네시아 치카랑 위바와 묵티 스타디움에서 열린 이란과의 2018 아시안게임 남자축구 16강전에서 2-0 완승을 거뒀다.전반 40분 황의조(감바 오사카)의 선제골로 0의 균형을 깨트린 한국은 후반 10분 이승우(헬라스 베로나)의 추가골로 승기를 잡은 뒤, 이후 이란의 추격을 뿌리치며 8강 진출권을 거머쥐었다.이로써 한국은 앞서 홍콩을 3-0으로 완파하고 8강에 선착한 우즈베키스탄과 격돌하게 됐다.피파랭킹 95위인 우즈베키스탄은 지난 1월 AFC(아시아축구연맹) U-23 챔피언십 우승팀이자, 당시 한국을 4-1로 완파했던 팀이다.박항서 감독이 이끄는 베트남도 8강에 진출, 시리아와 준결승 진출을 놓고 다투게 됐다.이날 베트남은 바레인을 1-0으로 꺾었고, 시리아 역시 팔레스타인을 1-0으로 제압했다.만약 한국과 베트남 모두 준결승에 진출할 경우 결승 진출을 놓고 맞대결을 펼치게 된다.한편 나머지 8강 대진은 일본-말레이시아, 북한-방글라데시 등 남은 16강전 4경기가 모두 열리는 24일 최종 확정된다.- 중국 vs 사우디아라비아 : 24일 오후 6시- 말레이시아 vs 일본 : 24일 오후 9시 30분- 인도네시아 vs 아랍에미리트 : 24일 오후 6시- 방글라데시 vs 북한 : 24일 오후 9시 30분- 베트남 vs 시리아 : 27일 오후 9시30분- 2경기 대진 미정