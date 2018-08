[스포츠한국 김명석 기자] 어쨌든 16강에 진출하긴 했는데, 뒷맛이 영 개운치가 않다. 첫 경기 대승 이후 2경기 연속 졸전을 거듭하다 가까스로 16강에 진출한 까닭이다.출발만 좋았다. 보다 정확히 말하면 첫 경기 전반전까지만 좋았다. 지난 15일(이하 한국시각) 바레인(피파랭킹 113위)과의 2018 아시안게임 남자축구 조별리그 E조 첫 경기에서 6-0 대승을 거뒀는데, 5골이 전반에 몰려 나왔다.후반에는 부침을 겪었다. ‘와일드카드 골키퍼’ 조현우(대구FC)의 선방쇼가 빛났을 만큼 상대의 공세가 만만치 않았다. 다만 김학범 감독은 이를 두고 의도된 전략이었다고 했다. 한 수 아래인 팀을 상대로 여유를 선보일 정도로, 김학범호는 자신감에 가득 차 있었다.그래서일까. 이틀 뒤 말레이시아전(171위)에서는 과감한 선택지를 냈다. 바레인전과 비교해 6명을 바꿨다. 체력 안배를 위해 로테이션을 가동하겠다는 뜻이었다. 그래도 말레이시아를 이길 수 있을 것이라는 자신감이 밑바탕에 깔렸다.두 가지를 간과한 자만이었다. 앞서 상대한 바레인은 와일드카드도 없이 출전한 21세 이하 대표팀이었지만, 말레이시아는 연령에 맞춰 와일드카드까지 활용한 팀이었다는 점. 또 하나는 말레이시아전은 조 1위와 16강 진출권이 모두 걸린 경기였다는 점이었다.자만은 충격패라는 결과를 낳았다. 절반이 바뀐 선발라인업은 ‘조직력’을 기대하기 어려웠다. 전반 5분 만에 골키퍼와 수비수의 실수로 일격을 맞더니, 이후에는 이렇다 할 기회조차 잘 만들지 못했다. 추가시간 2번째 골까지 내준 한국은 결국 후반 43분 황의조(감바 오사카)의 만회골로 가까스로 영패를 면했다. 굴욕적인 패배였다.조 1위도, 16강 조기 진출도 놓쳤다. 잘 싸우고도 진 것이 아니라, 경기 내용면에서 졸전이었다는 점에 축구팬들도 뿔이 났다. 결국 김학범호는 20일 키르기스스탄(92위)전에서 반드시 무승부 이상을 거둬야 하는 상황을 마주했다. 탈락 가능성도 열려 있었다. 아시안게임에서조차 ‘경우의 수’를 따져야 했다.김학범 감독은 나름 승부수를 던졌다. 손흥민(토트넘 홋스퍼)이 대회 처음 선발로 나섰고, 황의조와 조현우(대구FC) 등 다른 와일드카드도 모두 선발로 출격시켰다. 말레이시아전 충격패를 키르기스스탄전 대승을 통해 돌려놓고 토너먼트에 오르겠다는 의지가 엿보였다.그러나 애석하게도 뜻대로 풀리지 않았다.경기 초반부터 슈팅수만 많았다. 다만 번번이 부정확한 슈팅만이 이어졌다. 전반전 슈팅수 14개 중 2개만이 유효슈팅으로 그쳤다. 손흥민 등 와일드카드를 모두 활용하고도, 후반 초중반까지 키르기스스탄과 팽팽한 0의 균형을 이어갔다.후반 18분에야 기다리던 골이 터졌다. 코너킥 상황에서 손흥민의 한 방이 키르기스스탄의 골망을 세차게 흔들었다. 다만 더 이상의 골은 터지지 않았다. 결국 90분 내내 진땀을 흘린 한국은 ‘피파랭킹 92위’ 키르기스스탄을 상대로 1골차 승리에 만족해야 했다.결과적으로 한국은 조별리그 E조를 2위(2승1패)로 통과, 16강에 진출했다. 문제는 향후 만나게될 팀들의 전력이다. 앞서 만난 팀들, 즉 김학범호가 부침을 겪었던 팀들보다 더 강한 팀들과 만날 가능성이 높기 때문이다.바레인 U-21 대표팀을 상대로만 쉽게 승리를 거뒀던 김학범호의 조별리그를 돌아본다면, 결승까지 가는 길은 험난해 보이는 것이 사실이다. 금메달을 향한 회의론이 불거질 수밖에 없는 이유다.한편 한국은 오는 23일 오후 9시30분 인도네시아 위바와 묵티 스타디움에서 이란과 16강전을 치른다. 앞서 이란은 북한과 사우디아라비아, 미얀마와 F조에 속해 1위(1승1무1패)로 통과했다.- 팔레스타인 vs 시리아 : 23일 오후 6시- 베트남 vs 바레인 : 23일 오후 9시 30분- 우즈베키스탄 vs 홍콩 : 23일 오후 6시- 중국 vs 사우디아라비아 : 24일 오후 6시- 말레이시아 vs 일본 : 24일 오후 9시 30분- 인도네시아 vs 아랍에미리트 : 24일 오후 6시- 방글라데시 vs 북한 : 24일 오후 9시 30분