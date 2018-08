[스포츠한국 김명석 기자] 박항서 감독이 이끄는 베트남이 바레인과 8강 진출을 놓고 다툰다. 바레인은 앞서 한국에 0-6으로 대패를 당했던 팀이다.베트남은 23일 오후 9시30분(이하 한국시각) 인도네시아 패트리어트 스타디움에서 열리는 2018 아시안게임 남자축구 16강전에서 바레인과 격돌한다.앞서 베트남은 파키스탄을 3-0으로 완파한데 이어 네팔을 2-0, 그리고 일본을 1-0으로 꺾고 조별리그 D조를 전승으로 통과했다.16강에 진출한 팀들 가운데 조별리그를 전승으로 통과한 팀은 베트남과 우즈베키스탄(B조) 중국(C조) 세 팀 뿐이다.특히 마지막 경기였던 일본전 승리는 베트남 축구 역사상 처음 일본을 꺾은 경기여서 그 의미는 더욱 컸다.박항서호가 16강에서 만나게 될 팀은 한국이 속했던 E조 3위로 16강에 오른 바레인이다.와일드카드 없이 21세 이하 대표팀으로 나선 바레인은 한국에 0-6으로 대패한 뒤 키르기스스탄과 2-2로 비겼고, 이후 최종전에서 말레이시아를 3-2로 꺾고 가까스로 조별리그를 통과했다.조별리그 3전 전승으로 기세가 오른 베트남으로서는 한 수 아래로 평가받는 바레인과의 16강전은 충분히 해볼 만한 무대가 될 전망이다.만약 베트남이 8강에 진출하면 팔레스타인-시리아전 승리팀과 만나게 된다.일본은 앞서 한국에 ‘충격패’를 당했던 말레이시아와 8강 진출을 놓고 다투게 됐다.말레이시아가 일찌감치 조 1위를 확정한 가운데 일본이 베트남에 져 D조 2위로 16강에 진출하면서 두 팀의 16강 맞대결이 성사됐다.일본 역시 이번 대회에 와일드카드 없이 U-21 대표팀으로 출전한 가운데, 한국을 꺾었던 말레이시아를 상대로 어떠한 경쟁력을 보여줄 수 있을지가 관전포인트다.최종전을 앞두고 탈락의 위기에 몰렸다가 사우디아라비아를 3-0으로 완파, 가까스로 16강에 오른 북한은 방글라데시와 격돌한다.각각 내전과 분쟁 속에 수많은 난민이 발생한 시리아와 팔레스타인 중 어느 팀이 자국민들에게 ‘희망’을 선사할 지도 관심이 쏠린다.한편 김학범 감독이 이끄는 한국은 오는 23일 오후 9시30분 위바와 묵티 스타디움에서 이란과 격돌한다.- 팔레스타인 vs 시리아 : 23일 오후 6시- 베트남 vs 바레인 : 23일 오후 9시 30분- 우즈베키스탄 vs 홍콩 : 23일 오후 6시- 중국 vs 사우디아라비아 : 24일 오후 6시- 말레이시아 vs 일본 : 24일 오후 9시 30분- 인도네시아 vs 아랍에미리트 : 24일 오후 6시- 방글라데시 vs 북한 : 24일 오후 9시 30분