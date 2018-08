[스포츠한국 김명석 기자] 2018 아시안게임 남자축구 16강 대진이 확정됐다. 김학범 감독이 이끄는 한국은 오는 23일 오후 9시30분(이하 한국시각) 이란과 8강 진출을 놓고 다툰다.지난 10일부터 25개 팀이 6개 조로 나뉘어 조별리그를 펼친 가운데, 20일 A·E·F조 최종전을 끝으로 조별리그가 모두 마무리됐다.16강 진출권은 6개 조 1·2위 12개 팀과 6개 조 3위 팀 중 조별리그 성적이 좋은 상위 4개 팀에게 각각 돌아갔다.최종전까지 16강 진출 여부를 놓고 경합을 펼치던 한국은 키르기스스탄을 1-0으로 꺾고 승점 6점(2승1패)을 기록, E조 2위로 16강에 진출했다.대회 규정에 따라 16강에서는 조별리그 F조를 1위로 통과한 이란과 격돌하게 됐다.이란은 북한과 사우디아라비아, 미얀마와 함께 F조에 편성돼 1승1무1패(승점 4점)의 성적으로 조별리그를 1위로 통과했다.한국-이란전 승리팀은 우즈베키스탄-홍콩전 승리팀과 8강에서 격돌한다. 8강 진출이 유력한 우즈베키스탄은 B조 1위(3승)로 16강에 진출한 팀으로, 지난 1월 AFC(아시아축구연맹) U-23 챔피언십 우승팀이기도 하다.박항서 감독이 이끄는 베트남(D조1위·3승)은 앞서 한국이 6-0으로 대파했던 바레인(E조3위)과 오는 23일 오후 9시30분 8강 진출을 놓고 다툰다.조별리그 최종전을 통해 극적으로 16강에 진출한 북한(F조2위·1승1무1패)은 24일 오후 9시30분 방글라데시(B조2위·1승1무1패)와 마주한다.같은 날 일본은 앞서 한국이 충격패를 당했던 말레이시아와 격돌한다.이밖에 팔레스타인-시리아, 중국-사우디아라비아, 인도네시아-아랍에미리트도 8강 진출권을 놓고 외나무 다리에서 만나게 됐다.대회 16강전은 23일 오후 6시부터 이틀에 걸쳐 진행된다. 8강전은 오는 26일부터 이틀간 열린다.- 팔레스타인 vs 시리아 : 23일 오후 6시- 베트남 vs 바레인 : 23일 오후 9시 30분- 우즈베키스탄 vs 홍콩 : 23일 오후 6시- 중국 vs 사우디아라비아 : 24일 오후 6시- 말레이시아 vs 일본 : 24일 오후 9시 30분- 인도네시아 vs 아랍에미리트 : 24일 오후 6시- 방글라데시 vs 북한 : 24일 오후 9시 30분