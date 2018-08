[스포츠한국 김명석 기자] 박항서 감독이 이끄는 베트남 아시안게임 대표팀이 또 다른 기적에 도전한다.베트남은 14일 오후 6시(이하 한국시각) 인도네시아 위바와 묵티 스타디움에서 열리는 2018 자카르타-팔렘방(인도네시아) 아시안게임 남자축구 조별리그 D조 1차전에서 파키스탄과 격돌한다.지난 1월 AFC(아시아축구연맹) U-23 챔피언십에서의 ‘기적’을 아시안게임에서 이어가기 위한 첫 걸음이다.당시 박 감독이 이끈 베트남은 사상 처음으로 결승에 진출하는 대이변을 일으켰다.조별리그 D조 2위로 8강에 진출한 베트남은 이라크와 카타르를 승부차기로 제압한 뒤 결승까지 올라 연장접전 끝에 우즈베키스탄에 패배해 준우승을 차지했다.당시 대회 내내 베트남은 2002년 한·일 월드컵 당시 국내 풍경을 연상케하는 거리 응원 등이 펼쳐졌다.베트남의 지휘봉을 잡고 기적을 일군 박항서 감독 역시 베트남의 국민적인 영웅으로 떠올랐다.이후에도 박 감독은 베트남 대표팀을 이끌었고, 응우엔 아인 득(33·빈즈엉) 응 우엔 반 쿠잇(27·하노이) 등 3명의 와일드카드(24세 이상)까지 소집해 이번 대회 준비를 마쳤다.박항서 감독은 이번 대회 첫 번째 목표를 조별리그 통과로 잡았지만, 지난 1월 AFC U-23 챔피언십에서 결승까지 올랐던 만큼 내심 또 한 번의 성과를 노려볼 것으로 보인다.베트남이 만약 조 2위로 조별리그를 통과하고, 한국이 E조 1위로 16강에 진출할 경우 한국과 베트남이 8강 진출을 놓고 다투게 된다.한편 같은 날 오후 9시에는 일본도 대회 첫 경기에 나선다. 일본은 2년 뒤 도쿄 올림픽에 대비해 이번 대회 선수구성을 와일드카드 없이 전원 21세 이하 선수들로 구성했다.김학범 감독이 이끄는 한국의 대회 첫 경기는 15일 오후 9시 잘락 하루팟 스타디움에서 열리는 바레인전이다.- 14일 오후 6시 : 중국 vs 동티모르 (조별리그 C조)- 14일 오후 6시 : 베트남 vs 파키스탄- 14일 오후 9시 : 일본 vs 네팔 (이상 D조)- 15일 오후 6시 : 사우디아라비아 vs 이란 (F조)- 15일 오후 6시 : 키르기스스탄 vs 말레이시아- 15일 오후 9시 : 북한 vs 미얀마 (F조)