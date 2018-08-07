±è´ë¿øÀº Áö³ 5ÀÏ ÃáÃµ ¼Û¾Ï½ºÆ÷Ã÷Å¸¿î¿¡¼ ÆîÃÄÁø °¿ø°ú ´ë±¸ÀÇ KEBÇÏ³ªÀºÇà K¸®±×1 2018 21¶ó¿îµå °æ±â¿¡ ¼±¹ß ÃâÀåÇß´Ù. ÃÊ¹ÝºÎÅÍ È°¹ßÇÑ ¿òÁ÷ÀÓÀ» º¸¿´´ø ±è´ë¿øÀº Àü¹Ý 22ºÐ, °¿øÀÇ ¼öºñ½ÇÃ¥À» ³õÄ¡Áö ¾Ê´Â Àçºü¸¥ ½´ÆÃÀ¸·Î ¼±Á¦°ñÀ» ¸¸µé¾î³Â´Ù. ÀÌ¾î ÈÄ¹Ý 25ºÐ¿¡´Â °ñ´ë ¿ÞÂÊ¿¡¼ °ÇÏ°Ô ¶§¸° ½´ÆÃÀ¸·Î ¸ÖÆ¼°ñÀ» ±â·ÏÇÑ ±è´ë¿øÀº ÆÀÀÇ 3-1½Â¸®¸¦ ÀÌ²ø¾ú´Ù.
±è´ë¿øÀÇ µÎ °ñ°ú »õ·Î¿î ¿Ü±¹ÀÎ °ø°Ý¼ö Á¶¼¼ÀÇ K¸®±× µ¥ºß°ñ ´öºÐ¿¡ ¿øÁ¤¿¡¼ ½Â¸®¸¦ Ã¬±ä ´ë±¸´Â 3¿¬ÆÐÀÇ °í¸®¸¦ ²÷¾î³»¸ç ½ÂÁ¡ 17Á¡À¸·Î K¸®±×1 10À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
ÇÑÆí, KEBÇÏ³ªÀºÇà K¸®±×2 2018 22¶ó¿îµå MVP¿¡´Â ¼¿ï ÀÌ·£µå ±è¿µ±¤ÀÌ ¼±Á¤µÆ´Ù. ±è¿µ±¤Àº Áö³ 4ÀÏ ºÎÃµ Á¾ÇÕ¿îµ¿Àå¿¡¼ ¿¸° ºÎÃµ°ú ¼¿ï ÀÌ·£µåÀÇ °æ±â¿¡¼ ¹«½ÇÁ¡ ¼±¹æ¼î¸¦ ÆîÄ¡¸ç ÆÀÀÇ 2-0½Â¸®¸¦ ¸¸µé¾î³Â´Ù. ºÎÃµÀü ½Â¸®·Î 2¿¬½Â¿¡ ¼º°øÇÑ ¼¿ï ÀÌ·£µå´Â ½ÂÁ¡ 26Á¡À¸·Î K¸®±×2 7À§¿¡ ¿Ã¶óÀÖ´Ù.