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[½ºÆ÷Ã÷ÇÑ±¹ ÀÌÀçÈ£ ±âÀÚ] ´ë±¸ÀÇ ¡®ÀþÀº ÇÇ¡¯ ±è´ë¿øÀÌ KEBÇÏ³ªÀºÇà K¸®±×1 (Å¬·¡½Ä) 2018 21¶ó¿îµå MVP¿¡ ¼±Á¤µÇ¾ú´Ù.

±è´ë¿øÀº Áö³­ 5ÀÏ ÃáÃµ ¼Û¾Ï½ºÆ÷Ã÷Å¸¿î¿¡¼­ ÆîÃÄÁø °­¿ø°ú ´ë±¸ÀÇ KEBÇÏ³ªÀºÇà K¸®±×1 2018 21¶ó¿îµå °æ±â¿¡ ¼±¹ß ÃâÀåÇß´Ù. ÃÊ¹ÝºÎÅÍ È°¹ßÇÑ ¿òÁ÷ÀÓÀ» º¸¿´´ø ±è´ë¿øÀº Àü¹Ý 22ºÐ, °­¿øÀÇ ¼öºñ½ÇÃ¥À» ³õÄ¡Áö ¾Ê´Â Àçºü¸¥ ½´ÆÃÀ¸·Î ¼±Á¦°ñÀ» ¸¸µé¾î³Â´Ù. ÀÌ¾î ÈÄ¹Ý 25ºÐ¿¡´Â °ñ´ë ¿ÞÂÊ¿¡¼­ °­ÇÏ°Ô ¶§¸° ½´ÆÃÀ¸·Î ¸ÖÆ¼°ñÀ» ±â·ÏÇÑ ±è´ë¿øÀº ÆÀÀÇ 3-1½Â¸®¸¦ ÀÌ²ø¾ú´Ù.

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±è´ë¿øÀÇ µÎ °ñ°ú »õ·Î¿î ¿Ü±¹ÀÎ °ø°Ý¼ö Á¶¼¼ÀÇ K¸®±× µ¥ºß°ñ ´öºÐ¿¡ ¿øÁ¤¿¡¼­ ½Â¸®¸¦ Ã¬±ä ´ë±¸´Â 3¿¬ÆÐÀÇ °í¸®¸¦ ²÷¾î³»¸ç ½ÂÁ¡ 17Á¡À¸·Î K¸®±×1 10À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.

ÇÑÆí, KEBÇÏ³ªÀºÇà K¸®±×2 2018 22¶ó¿îµå MVP¿¡´Â ¼­¿ï ÀÌ·£µå ±è¿µ±¤ÀÌ ¼±Á¤µÆ´Ù. ±è¿µ±¤Àº Áö³­ 4ÀÏ ºÎÃµ Á¾ÇÕ¿îµ¿Àå¿¡¼­ ¿­¸° ºÎÃµ°ú ¼­¿ï ÀÌ·£µåÀÇ °æ±â¿¡¼­ ¹«½ÇÁ¡ ¼±¹æ¼î¸¦ ÆîÄ¡¸ç ÆÀÀÇ 2-0½Â¸®¸¦ ¸¸µé¾î³Â´Ù. ºÎÃµÀü ½Â¸®·Î 2¿¬½Â¿¡ ¼º°øÇÑ ¼­¿ï ÀÌ·£µå´Â ½ÂÁ¡ 26Á¡À¸·Î K¸®±×2 7À§¿¡ ¿Ã¶óÀÖ´Ù.

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ÀÔ·Â½Ã°£ : 2018/08/07 16:26:34

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