[스포츠한국 김명석 기자] 2018 러시아 월드컵에 출전 중인 아시아 팀들의 조별리그 1차전 성적표가 나왔다. 이란과 일본이 나란히 미소를 지은 가운데, 한국과 호주, 사우디아라비아는 패배의 쓴 맛을 봤다.14일 자정(이하 한국시각) 사우디아라비아(A조)를 시작으로 19일 일본(H조)까지 아시아 5개 팀들이 조별리그 첫 경기를 잇따라 치른 가운데, 아시아 팀들의 1차전 성적은 2승3패였다.4개 팀(한국·호주·이란·일본)이 참가했던 지난 2014년 러시아 대회 당시 첫 경기에서 2무2패에 그쳤던 것과 비교하면 눈에 띄는 성적이다. 당시엔 한국과 이란이 첫 경기에서 무승부, 일본과 호주는 패배했다.출발은 불안했다. 사우디가 러시아와의 개막전에서 무려 5골을 내주며 참패를 당했다. 일각에서는 월드컵에 나오면 안 되는 수준의 팀이라는 평가까지 나왔다. 다른 아시아 팀들의 성적도 추락하는 것 아니냐는 우려도 잇따랐다.다만 이란이 그 흐름을 끊었다. 모로코와의 조별리그 B조 경기에서 1-0으로 승리했다. 이란의 이번 승리는 아시아 팀들의 월드컵 16경기 연속 무승(4무12패)의 흐름을 끊는 승리이기도 했다.흐름은 이어지지 못했다. 호주(C조)와 한국(F조)이 각각 프랑스와 스웨덴에 1-2, 0-1로 무릎을 꿇었다.그나마 마지막 주자로 나선 일본이 승전보를 울렸다. 전반 3분 만에 상대의 퇴장으로 수적 우위를 점한 일본은 오사코 유야(쾰른)의 결승골에 힘입어 콜롬비아를 2-1로 꺾었다. 일본의 승리를 끝으로 아시아 팀의 조별리그 1차전 성적은 2승3패가 됐다.한편 아시아 팀들의 두 번째 무대는 20일 자정 사우디와 우루과이의 A조 경기를 시작으로 재개된다. 이란은 스페인(21일 오전 3시), 호주는 덴마크(21일 오후 9시), 한국은 멕시코(23일 자정) 일본은 세네갈(24일 자정)과 차례로 격돌한다.- 사우디아라비아 0-5 러시아 (A조)- 이란 1-0 모로코 (B조)- 호주 1-2 프랑스 (C조)- 한국 0-1 스웨덴 (F조)- 일본 2-1 콜롬비아 (H조)- 21일 오전 0시 : 사우디 vs 우루과이- 21일 오전 3시 : 이란 vs 스페인- 21일 오후 9시 : 호주 vs 덴마크- 24일 오전 0시 : 한국 vs 멕시코- 25일 오전 0시 : 일본 vs 세네갈