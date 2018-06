[스포츠한국 김명석 기자] 러시아 월드컵 개막 6일차, 조별리그 마지막 조인 H조의 막이 뒤늦게 오른다. 아시아팀의 마지막 주자인 일본도 이날 첫 선을 보인다.일본(피파랭킹 61위)은 19일 오후 9시(이하 한국시각) 러시아 모르도비아 아레나에서 열리는 2018 FIFA(국제축구연맹) 러시아 월드컵 조별리그 H조 1차전에서 남미의 강호 콜롬비아(16위)와 격돌한다.월드컵 준비 과정은 순탄치 못했다. 월드컵을 불과 두 달 여 앞두고 감독을 교체했을 정도.일본을 월드컵 무대로 이끈 바히드 할릴호지치 감독은 평가전 성적 부진과 선수단과의 불화설 등이 맞물려 경질됐다. 그 자리는 니시노 아키라 전 일본축구협회 기술위원장이 메웠다.급하게 사령탑이 바뀐 탓인지 추락을 거듭했다. 국내에서 열린 가나와의 월드컵 출정식에서는 0-2로 완패를 당했다. 팬들로부터 야유를 받은 뒤 출국길에 올라야 한다. 스위스와의 원정경기에서도 또 다시 무릎을 꿇었다. 월드컵 비관론이 거세게 일었다.다만 월드컵 직전 평가전에서 분위기를 돌렸다. 오스트리아에서 열린 파라과이와의 마지막 평가전에서 4-2 역전승을 거뒀다. A매치 3연패의 흐름도, 2경기 연속 무득점의 흐름을 모두 끊어낸 뒤 러시아에 입성했다.그러나 첫 경기부터 만만치 않은 상대를 만났다. 콜롬비아는 하메스 로드리게스(바이에른 뮌헨)을 필두로 라다멜 팔카오(AS모나코) 후안 콰드라도(유벤투스) 등 유럽 빅리그에서 뛰고 있는 선수들이 즐비한 팀이다. 45계단이나 차이가 나는 피파랭킹의 격차가 말해주듯 객관적인 전력은 일본이 크게 열세다.역대전적에서도 일본은 1무2패로 콜롬비아를 이겨보지 못했다. 객관적인 전력차 등을 더하면, 파라과이전을 통해 바꾼 분위기가 다시금 무너져 내릴 가능성도 적지 않은 셈이다.또 1승3패에 그치고 있는 아시아팀들의 조별리그 1차전 약세가 어떻게 이어질지도 관심사다. 이란만 승전보를 울렸을 뿐 한국과 사우디아라비아, 호주 모두 첫 경기에서 쓰라린 패배의 맛을 봤다.이어 자정부터는 폴란드(8위)와 세네갈(27위)이 조별리그 1차전의 마지막 경기를 치른다.객관적인 전력은 아무래도 폴란드가 앞선다. 로베르트 레반도프스키(바이에른 뮌헨)나 아르카디우스 밀리크(나폴리) 등 유럽 빅리그에서 뛰고 있는 선수들이 즐비하다. 다만 사디오 마네(리버풀) 칼리두 쿨리발리(나폴리) 등이 포진한 세네갈의 전력 역시도 얕볼 수는 없다. 치열한 난타전 양상이 될 가능성도 적지 않다.20일 오전 3시부터는 조별리그 2차전이 시작된다. 개최국 러시아와 이집트가 서로를 마주한다.분위기는 엇갈린다. 러시아는 첫 경기에서 사우디아라비아를 5-0으로 대파했다. 반면 이집트는 우루과이에 0-1로 패배, 아직 승점이 없다. 홈팬들의 성원을 등에 업은 러시아가 첫 경기의 기세를 이어갈지, 벼랑 끝에 몰린 이집트가 반등의 발판을 마련할 지가 관전 포인트다. 이집트축구협회는 “모하메드 살라(리버풀)의 출전이 가능할 것”이라고 발표한 상태다.- 19일 오후 9시 : 일본 vs 콜롬비아 / H조 1차전- 20일 오전 0시 : 폴란드 vs 세네갈 / H조 1차전- 20일 오전 3시 : 러시아(1승) vs 이집트(1패) / A조 2차전