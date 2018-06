[스포츠한국 김명석 기자] 러시아 월드컵 개막 5일차. 마침내 ‘결전의 날’이 밝았다.신태용 감독이 이끄는 한국(피파랭킹 57위)이 마침내 월드컵 첫 경기에 나선다. 상대는 스웨덴(24위)이다. 한국과 스웨덴의 2018 러시아 월드컵 조별리그 F조 1차전은 18일 오후 9시(이하 한국시각) 러시아 니즈니 노브고로드 스타디움에서 열린다.‘모든 것’을 건 경기다. 신태용호는 일찌감치 스웨덴과의 첫 경기 승리만을 목표로 매진해왔다. 정보전에 대비해 세트피스 전술 등을 감추면서까지 철저하게 스웨덴전을 준비했다. 이제는 그라운드 위에서 결과로 보여줘야 할 때다.신태용 감독도 경기 전 기자회견을 통해 “솔직히 스웨덴전 한 경기만을 위해 몸부림을 치고 있다”면서 “준비했던 것만 잘 하면, 좋은 결과를 가져올 것”이라고 말했다.만만치 않은 상대다. 33계단이나 차이가 나는 피파랭킹의 격차가 말해주듯 객관적인 전력은 스웨덴이 앞서 있다는 평가가 적지 않다. 스웨덴은 지난 월드컵 유럽예선 플레이오프에서 이탈리아를 제치고 월드컵 본선에 오른 팀이기도 하다.다만 최근 분위기가 썩 좋지가 않다. 월드컵을 앞두고 치른 네 차례 평가전에서 2무2패로 주춤했다. 특히 최근 3경기 연속 득점이 없을 정도로 빈공에 시달리고 있다. 신태용호가 내심 반전을 기대하는 이유다.경계대상은 측면 미드필더 에밀 포르스베리다. 독일 분데스리가 라이프치히에서 뛰고 있다. 왼쪽 측면에서 뛰는데, 주로 중앙까지 폭넓게 움직이며 스웨덴 공격을 진두지휘한다. 포르스베리에서 시작되는 공격을 얼마나 잘 차단하느냐가 중요한 분수령이다.맨체스터 유나이티드에서 뛰고 있는 빅토르 린델로프와 안드레아스 그란크비스트(크라스노다르)의 중앙 수비진을 무너뜨릴 수 있느냐 여부도 중요한 과제다. 둘이 호흡을 맞춘 최근 2경기(덴마크·페루전)에서 스웨덴은 모두 무실점을 기록했다.역대전적에서는 2무2패로 한국이 열세다. 가장 최근 맞대결은 2005년 11월 서울에서 열린 평가전으로, 당시엔 2-2로 승부를 가리지 못했다.이어 자정에는 벨기에(피파랭킹 3위)와 파나마(55위)의 G조 첫 경기가 열린다.벨기에는 이번 대회 우승후보 중 하나로 손꼽힌다. 케빈 데 브라위너(맨체스터 시티)를 비롯해 에당 아자르(첼시) 얀 베르통언(토트넘 홋스퍼) 등이 포진해 있다. 이번 대회 최약체로 꼽히는 파나마를 상대로 거센 화력을 선보일 수 있을 지가 관전 포인트다.19일 오전 3시에는 ‘축구종가’ 잉글랜드(12위)가 튀니지(21위)를 상대로 첫 경기에 나선다.잉글랜드는 해리 케인(토트넘)을 비롯해 라힘 스털링(맨시티) 마커스 래쉬포드(맨유) 등 선수들 대부분이 프리미어리그에서 뛰고 있는 선수들로 구성돼 국내 팬들에게도 많은 관심을 받는 팀이다.특히 잉글랜드는 2014년 브라질 대회 당시 조별리그에서 탈락한 아픔을 털어내기 위해서라도 분위기 반전이 절실한 상황이다. 다만 튀니지 역시 아프리카 팀들 중 피파랭킹이 가장 높을 만큼 ‘복병’으로 평가받고 있어 승리를 낙관할 수 있을지는 미지수다.- 18일 오후 9시 : 한국 vs 스웨덴 (F조)- 19일 오전 0시 : 벨기에 vs 파나마 (G조)- 19일 오전 3시 : 잉글랜드 vs 튀니지 (G조)