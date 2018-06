[스포츠한국 김명석 기자] 이번에는 리오넬 메시(바르셀로나) 차례다.2018 러시아 월드컵이 16일(이하 한국시각) 개막 3일차를 맞는다. 전날부터 16강 진출권을 향한 조별리그 경쟁이 본격적으로 막이 오른 가운데, 16일에는 이틀에 걸쳐 조별리그 C조와 D조 경기가 열린다.관심이 집중되는 경기는 16일 오후 10시 러시아 스파르타크 모스크바에서 열리는 아르헨티나와 아이슬란드의 D조 1차전이다. 그리고 그 중에서도 단연 메시의 활약 여부에 스포트라이트가 집중된다.이유가 있다. 앞선 경기에서 ‘라이벌’ 크리스티아누 호날두(레알 마드리드)가 스페인을 상대로 해트트릭을 쏘아올린 까닭이다.호날두는 특히 2-3으로 뒤지던 경기 막판 극적인 프리킥 동점골을 터뜨리며 자국 포르투갈에 값진 승점 1점을 안겼다. 라이벌의 활약에 메시가 어떠한 답을 내놓을지에 많은 관심이 쏠리는 배경이다.비단 메시의 활약뿐만 아니라, 전 대회 준우승팀이자 이번 대회 우승후보로 손꼽히는 아르헨티나의 전력이 공개된다는 점에서도 많은 이목이 집중될 전망이다.반대로 지난 유로2016 8강에 이어 사상 첫 월드컵에까지 진출한 아이슬란드가 깜짝 돌풍을 이어갈 수 있을지도 관전포인트 중 하나.두 팀의 경기에 앞서 오후 7시에는 또 다른 우승후보인 프랑스가 카잔 아레나에서 호주와 격돌한다.폴 포그바(맨체스터 유나이티드)를 필두로 앙투안 그리즈만(AT마드리드) 킬리안 음바페(파리생제르망) 등 막강한 전력을 앞세운 프랑스는 이번 대회에서 유력한 우승후보로 손꼽힌다. 첫 경기부터 얼마나 거센 화력을 선보일 수 있을지에 많은 축구팬들의 관심이 쏠린다.호주도 내심 대이변을 노리고 있다. 4년 전 대회에서는 조별리그 전패의 수모를 겪었지만, 월드컵을 앞두고 체코(4-0승)와 헝가리(2-1승)를 연거푸 잡아내면서 끌어올린 분위기에 기대를 걸고 있다.이어 17일 오전 1시에는 덴마크와 페루가 격돌한다. 프랑스의 조 1위가 유력한 가운데, 사실상 두 팀이 남은 한 장의 16강 진출권을 놓고 다툴 가능성이 높은 만큼 매우 치열한 경기가 될 전망이다.A매치 15경기 연속 무패(10승5무)를 달리고 있는 페루의 기세가 36년 만에 밟는 월드컵 무대까지 이어지느냐, 크리스티안 에릭센(토트넘 홋스퍼)을 앞세운 덴마크가 객관적인 전력의 우위를 앞세워 유리한 고지를 선점하느냐가 관심사다.오전 4시에는 크로아티아와 나이지리아의 D조 맞대결이 펼쳐진다. 객관적인 전력에서는 루카 모드리치(레알 마드리드) 마리오 만주키치(유벤투스) 등이 포진한 크로아티아가 앞선다는 평이 지배적. 다만 지난 2014년 대회 당시 16강에 오르는 등 나이지리아가 아프리카팀 특유의 ‘돌풍’을 선보일 가능성도 배제할 수는 없다.특히 아르헨티나, 아이슬란드 등이 속한 D조는 이번 월드컵에서 대표적인 죽음의 조로 손꼽히는 만큼, 첫 단추를 어떻게 꿰느냐는 향후 16강 진출 경쟁의 중요한 분수령이 될 수밖에 없다. 치열한 접전이 예상되는 이유다.- 16일 오후 7시 : 프랑스 vs 호주 (C조)- 16일 오후 10시 : 아르헨티나 vs 아이슬란드 (D조)- 17일 오전 1시 : 페루 vs 덴마크 (C조)- 17일 오전 4시 : 크로아티아 vs 나이지리아 (D조)