[스포츠한국 김명석 기자] 운명의 최종라운드다.2017~2018시즌 독일 프로축구 분데스리가가 12일 오후 10시30분(이하 한국시각) 최종라운드를 끝으로 막을 내린다. 각각 두 장씩 남은 UEFA(유럽축구연맹) 챔피언스리그와 유로파리그 진출권, 그리고 다이렉트 강등팀과 승강 플레이오프 진출팀이 모두 가려지게 될 무대다.1, 2위는 확정이 됐다. 바이에른 뮌헨(승점84점)과 샬케04(승점60점)가 최종 라운드와 상관없이 순위를 결정했다. 다만 챔피언스리그 진출권(3~4위)은 여전히 미정이다. 3위 보루시아 도르트문트(승점 55점)부터 4위 호펜하임, 5위 레버쿠젠(이상 52점)이 경쟁을 벌이는 형국이다.가장 유리한 쪽은 도르트문트다. 최종전에서 비기기만 해도 3위를 확정한다. 다만 상대가 4위 호펜하임이라는 점이 변수다. 같은 시각 레버쿠젠이 하노버(13위)를 꺾는다는 전제 하에, 호펜하임 역시 도르트문트를 꺾어야 챔피언스리그 진출을 노려볼 수 있기 때문.레버쿠젠은 우선 하노버를 최대한 큰 점수차로 이기고, 도르트문트-호펜하임전 결과를 지켜봐야 한다. 두 팀이 비기거나, 도르트문트가 이기면 4위로 챔피언스리그 막차를 탈 수 있다. 호펜하임이 도르트문트를 꺾으면 세 팀 간 승점이 동률이 돼 득실차를 따지게 된다. 하노버전 대승이 필요한 이유다.6위 라이프치히(50점)도 산술적으로는 4위 등극이 가능하다. 다만 호펜하임과 레버쿠젠의 동시 패배가 전제되어야 한다는 점에서 쉽지만은 않은 목표다. 7위 프랑크푸르트(49점)는 득실차에서 10골 이상 뒤처져 있어 챔피언스리그보다는 유로파리그 진출권 진입이 현실적인 목표가 될 전망.8위 슈투트가르트(49점)와 9위 묀헨글라트바흐(47점)는 극적인 유로파리그 진출에 도전한다. 다만 최종전을 이기더라도, 6위 라이프치히와 7위 프랑크푸르트의 경기 결과에 영향을 받는다는 점에서 쉽지만은 않은 도전이다. 슈투트가르트는 바이에른 뮌헨, 묀헨글라트바흐는 함부르크와 각각 격돌한다.강등팀도 최종전에서 가려진다. 현재 18위 쾰른(승점22점)만 강등이 확정된 상태. 분데스리가는 16위가 승강 플레이오프를 치르고, 17위와 18위는 다이렉트 강등된다.15위 프라이부르크(33점)는 아우크스부르크와의 최종전에서 비기기만 해도 잔류가 확정된다. 다만 아우크스부르크에 지고, 같은 시각 16위 볼프스부르크(30점)가 쾰른을 이기면 순위가 뒤바뀔 수 있다. 승점은 같아지지만, 득실차에서 11골이나 벌어진 상황이기 때문.16위 볼프스부르크는 이미 강등이 확정된 쾰른을 이기고 봐야 한다. 최상의 시나리오는 15위에 올라 승강 플레이오프 없이 잔류를 확정짓는 것이다. 반면 다이렉트 강등의 가능성도 열려 있다. 쾰른에 지고, 같은 시각 함부르크가 묀헨글라트바흐를 잡는다면 17위로 밀린다.17위 함부르크는 기적을 바라야 한다. 묀헨글라트바흐를 반드시 잡고, 볼프스부르크가 쾰른에 져야 가까스로 다이렉트 강등을 피한다. 볼프스부르크가 쾰른과 비길 경우 승점 동률을 이루지만, 득실차에서 10골이나 뒤진 상황이라 순위 역전이 힘겹다. 만약 함부르크가 강등되면 사상 처음이다.3위(챔스) 도르트문트 승점 55점 (vs 호펜하임·4위)4위(챔스) 호펜하임 승점 52점 (vs 도르트문트·3위)5위(유로파) 레버쿠젠 승점 52점 (vs 하노버·13위)6위(유로파) 라이프치히 승점 50점 (vs 베를린·10위)7위 프랑크푸르트 승점 49점 (vs 샬케·2위)8위 슈투트가르트 승점 48점 (vs 뮌헨·1위)9위 묀헨글라트바흐 승점 47점 (vs 함부르크·17위)15위(잔류) 프라이부르크 승점 33점 (vs 아우크스부르크·11위)16위(승강PO) 볼프스부르크 승점 30점 (vs 쾰른·18위)17위(강등) 함부르크 승점 28점 (vs 묀헨글라트바흐·9위)