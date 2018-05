[스포츠한국 김명석 기자] 프로와 아마추어 최강팀을 가리는 2018 KEB하나은행 FA CUP 32강 대진이 확정됐다.대한축구협회는 10일 오후 2시 서울 신문로 축구회관에서 추첨을 통해 대회 32강 및 16강 대진을 확정했다.눈에 띄는 매치업은 K리그1에 속한 팀들끼리의 맞대결이다. 경남FC와 FC서울, 포항스틸러스와 전남드래곤즈가 16강 진출을 놓고 다투게 됐다.또 안산그리너스와 아산무궁화도 K리그2가 아닌 FA컵 무대에서 서로를 마주한다.‘디펜딩 챔피언’ 울산현대는 수원FC를 상대로 16강 진출에 도전한다. 반대편 대진에서는 부산아이파크가 경주시민축구단과 격돌한다. 만약 울산과 부산이 32강을 통과하면, 지난해 대회 결승전에 이어 16강전에서 재대결을 펼친다.이밖에 인천유나이티드는 포천시민축구단과, 전북현대는 부산교통공사와, 성남FC는 경주한국수력원자력과 격돌한다.32강전은 오는 25일에 열린다. 16강 대진은 이날 추첨된 일정을 통해 자동 결정된다.- 양평FC vs 상주상무- 대구FC vs 용인대- 인천유나이티드 vs 포천시민축구단- FC안양 vs 목포시청- 포항스틸러스 vs 전남드래곤즈- 춘천시민축구단 vs 대전코레일- 김해시청 vs 강원FC- 경주한국수력원자력 vs 성남FC- 안산그리너스 vs 아산무궁화- 부산교통공사 vs 전북현대- 부산아이파크 vs 경주시민축구단- 울산현대 vs 수원FC- 경남FC vs FC서울- 제주유나이티드 vs 고려대- 강릉시청 vs 천안시청- 수원삼성블루윙즈 vs 김포시민축구단