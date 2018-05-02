°æ³²Àº Áö³´Þ 29ÀÏ ÀÎÃµUTD¿ÍÀÇ ¿øÁ¤°æ±â¿¡¼ ÈÄ¹Ý Á¤±Ô½Ã°£ 1ºÐÀ» ³²°ÜµÐ ½ÃÁ¡¿¡¼ 4³â ÀÚ½ÅÀ» ¹æÃâÇß´ø ÆÀ¿¡°Ô ÀÌ¸§ ¼®ÀÚ¸¦ ¾Ë¸®´Â ¹ÚÁö¼ö ¼±¼öÀÇ °á½Â°ñ¿¡ ÈûÀÔ¾î Áö±ßÁö±ßÇÑ 5¿¬¼Ó ¹«½Â¿¡¼ Å»ÃâÇÏ¸ç ½ÂÁ¡ 17Á¡À¸·Î Á¦ÁÖ¿Í µ¿·üÀ» ÀÌ·ðÀ¸³ª, ´Ù µæÁ¡¿¡¼ ¾Õ¼¸ç 3À§¸¦ ±»°ÇÈ÷ ÁöÄ×´Ù.
¹Ýµî ºÐÀ§±â¸¦ ÀÌ¾î³ª°¡±â À§ÇØ¼´Â ¾È¹æ¿¡¼ÀÇ FC¼¿ï °úÀÇ ´ë°áÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù. FC¼¿ïÀº Áö³ 30ÀÏ ¼ºÀû ºÎÁøÀÇ ÀÌÀ¯·Î È²¼±È« °¨µ¶ÀÌ ÀÚ½Å »çÅð¸¦ ¹àÈ÷¸ç, ÀÌÀ»¿ë °¨µ¶ ´ëÇà Ã¼Á¦·Î ÆÀÀ» ²Ù·Á ³ª¼±´Ù. Åë»óÀûÀ¸·Î °¨µ¶ ´ëÇà Ã¼Á¦ Ã¹ °æ±â¿¡´Â ¼±¼öµéÀÌ Á¤½ÅÀûÀ¸·Î ¹«ÀåÀ» ÇÏ°í ³ª¿À±â ¶¼¹®¿¡ ÇöÀç ¼øÀ§°¡ Áß¿äÇÏÁö ¾Ê±â ¶§¹®¿¡ ÀÚÄ© ÇÏ´Ù°¡ Èûµé°Ô ÇØ³½ ºÐÀ§±â ÀüÈ¯¿¡ Âù¹°À» ³¢¾ñÁú¼öµµ ÀÖ´Ù.
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°æ³²Àº FC¼¿ï°úÀÇ ¿ª´ë ÀüÀû¿¡¼ 6½Â 9¹« 12ÆÐ·Î ¿¼¼ÀÌÁö¸¸, FC¼¿ï »ó´ë·Î ÁÁÀº ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁØ °æ±âµµ ¸¹±â ¶§¹®¿¡ ÀüÀû¿¡ ´ëÇØ¼´Â Å©°Ô ½Å°æ ¾²Áö ¾Ê´Â´Ù.
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