[스포츠한국 김명석 기자] 손흥민(토트넘 홋스퍼)과 기성용(스완지 시티)이 주말 프리미어리그(EPL) 34라운드에 나란히 선발 출전할 것이라고 영국 언론이 전망했다. 이청용(크리스탈 팰리스)은 다만 벤치 대기 가능성에 무게가 쏠렸다.영국 가디언이 예상한 2017~2018 EPL 3라운드 예상 선발라인업에 따르면 손흥민은 맨체스터 시티전, 기성용은 에버튼전 출전 명단에 각각 이름을 올렸다. 손흥민의 역할은 4-2-3-1 전형의 측면 공격수, 기성용은 5-4-1 전형의 중앙 미드필더다.최근 꾸준히 선발 출전하고 있는 손흥민은 이번 경기를 통해 시즌 19호골이자 리그 13호골에 도전한다. 지난 웨스트 브로미치 앨비언(WBA)전에서 후반 40분 교체투입되며 체력을 안배한 기성용은 리그 3호골 사냥에 나선다.반면 이청용은 상황은 큰 반전이 없을 것이라는데 의견이 쏠렸다. 가디언은 브라이튼 앤 호브 앨비언전에 나설 크리스탈 팰리스 예상 선발라인업에 이청용의 이름을 제외했다. 이 매체는 앤드로 타운센트와 윌프리드 자하가 투톱을 구축하고, 요한 카바예와 루벤 로프터스-치크, 제임스 맥아더가 2선에 포진하는 4-1-3-2 전형 가능성에 무게를 뒀다.이청용은 지난달 11일 첼시와의 30라운드 원정경기에 후반 36분 교체 투입된 것을 마지막으로 최근 3경기 연속 그라운드를 밟지 못하고 있다. 올 시즌 유일한 리그 선발 출전 경기는 지난해 9월 번리와의 4라운드 경기가 유일하다.- 14일 오후 11시 : 스완지 시티 vs 에버튼 (기성용)- 14일 오후 11시 : 크리스탈 팰리스 vs 브라이튼 (이청용)- 15일 오전 3시45분 : 토트넘 홋스퍼 vs 맨체스터 시티 (손흥민)