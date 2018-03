[스포츠한국 김명석 기자] 독일과 브라질, 잉글랜드와 이탈리아, 그리고 스페인과 아르헨티나까지. 축구팬들의 밤잠을 설치게 할 국가대항전 빅매치들이 잇따라 펼쳐진다.가장 이목이 집중되는 매치업은 28일 오전 3시45분(이하 한국시각) 독일 올림피아슈타디온 베를린에서 열리는 독일과 브라질의 평가전이다. 나란히 2018 러시아 월드컵 우승후보로 꼽히는 두 팀의 ‘미리보는 결승전’이다.지난 2014년 브라질 월드컵 이후 4년 만에 펼쳐지는 재대결이기도 하다. 독일이 무려 7골을 퍼부으며 브라질을 7-1로 대파, 전 세계를 충격에 빠트리게 했던 그 경기다.당시 안방에서 치욕적인 패배를 안았던 브라질이 이번에는 반대로 적지에서 설욕을 할지, 아니면 독일이 다시 한 번 브라질에 눈물을 선사할 지가 가장 큰 관심사다.오전 4시 영국 런던 웸블리 스타디움에서 열리는 잉글랜드와 이탈리아의 맞대결도 축구팬들에게는 놓칠 수 없는 ‘빅매치’다.최근 ‘우승후보’ 독일·브라질과 연거푸 비긴 뒤, 네덜란드마저 1-0으로 잡아내며 상승곡선을 그리고 있는 잉글랜드가 월드컵 탈락의 충격에서 헤어나오지 못하고 있는 이탈리아를 잡아낼 수 있을 지가 가장 큰 관심사.특히 이탈리아는 이번 경기 결과에 따라 사상 처음으로 FIFA랭킹 20위권 밖으로 밀려날 가능성까지 있어 더욱 물러설 수 없는 경기가 될 전망이다.스페인과 아르헨티나는 같은 날 오전 4시30분 스페인 마드리드 에스타디오 완다 메르로폴리타노에서 국가대항전 빅매치 향연의 대미를 장식한다.역시나 이번 월드컵 우승후보로 꼽히는 두 팀은 서로를 제물로 물러설 수 없는 맞대결을 앞두고 있다. 소속팀에서 한솥밥을 먹다 적으로 마주하는 리오넬 메시와 안드레스 이니에스타(이상 바르셀로나)의 맞대결 등 스타급 플레이어들이 펼치는 향연이 팬들의 이목을 사로잡을 전망이다.- 러시아 vs 프랑스 (오전 0시50분·러시아 상트페테르부르크)- 덴마크 vs 칠레 (오전 3시·덴마크 올보르)- 루마니아 vs 스웨덴 (오전 3시30분·루마니아 크라요바)- 폴란드 vs 한국 (오전 3시45분·폴란드 호주프)- 독일 vs 브라질 (오전 3시45분·독일 베를린)- 잉글랜드 vs 이탈리아 (오전 4시·영국 런던)- 스페인 vs 아르헨티나 (오전 4시30분·스페인 마드리드)- 멕시코 vs 크로아티아 (오전 11시·미국 텍사스)