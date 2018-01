[스포츠한국 전영민 기자] 2017~2018 잉글랜드 FA컵 32강 대진이 확정됐다. 손흥민이 속한 토트넘 홋스퍼는 4부리그(리그 투) 팀 뉴포트 카운티와 격돌한다.잉글랜드축구협회(FA)는 9일(이하 한국시각) 추첨을 통해 32강 대진을 확정했다. 32강전은 오는 27일부터 30일까지 단판승부로 치러지며, 홈경기 개최 여부 역시 추첨을 통해 결정됐다.앞서 윔블던(3부)을 3-0으로 완파하고 32강에 오른 토트넘은 또 다시 하부리그팀을 만나는 행운을 얻게 됐다. 뉴포트는 지난 64강전에서 리즈 유나이티드(2부)를 2-1로 꺾고 32강에 진출한 팀이다.기성용이 속한 스완지 시티는 울버햄튼(2부)와의 64강 재경기에서 승리 시 노츠 카운티(4부)와 격돌한다.프리미어리그(EPL) 1위 팀인 맨체스터 시티 역시 하부리그팀과 32강전에서 만나게 됐다. 카디프 시티(2부)-맨스필드 타운(4부)의 64강전 재경기 승리팀과 격돌한다.맨체스터 유나이티드도 4부리그에 속한 요빌 타운과 16강 진출을 놓고 다툰다.리버풀과 웨스트 브로미치 앨비언(WBA), 사우샘프턴과 왓포드는 각각 EPL 팀과 만난다.(왼쪽이 홈팀·괄호는 소속리그)- 리버풀 vs 웨스트 브로미치- 사우샘프턴 vs 왓포드- 첼시/노리치(2) vs 뉴캐슬- 피터보로(3) vs 레스터/플릿우드(3)- 허더스필드 vs 버밍엄(2)- 노츠 카운티(4) vs 스완지/울버햄튼(2)- 요빌 타운(4) vs 맨유- 칼라일(4)/세필드(2) vs 스티버니지(4)/레딩(2)- 카디프(2)/맨스필드(4) vs 맨시티- MK돈스(3) vs 코벤트리(4)- 밀월(2) vs 로치데일(3)- 미들즈브러(2) vs 브라이튼- 본머스/위건(3) vs 웨스트햄/슈루즈베리(3)- 헐시티(2) vs 노팅엄(2)- 세필드(2) vs 프레스턴(2)