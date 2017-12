[스포츠한국 김명석 기자] UEFA(유럽축구연맹) 유로파리그 32강 대진이 확정됐다. 유로파리그는 챔피언스리그보다 한 단계 낮은 대회다.UEFA는 11일(이하 한국시각) 스위스 니옹에서 대진 추첨식을 열고 라이프치히(독일)-나폴리(이탈리아), 잘츠부르크(오스트리아)-레알 소시에다드(스페인) 등 16개의 대진을 확정했다.대회 32강에는 앞서 조별리그를 통과한 24개 팀과 챔피언스리그 조별리그 3위로 유로파리그로 떨어진 8개 팀이 참가했다.대진은 유로파리그 12개 조 1위 팀과 챔피언스리그에서 유로파리그로 내려온 팀들 중 성적이 좋은 4개 팀이 시드를 받고, 시드를 받지 못한 16개 팀과 서로 맞대결을 펼치는 방식으로 구성됐다.추첨에 따라 독일 분데스리가와 이탈리아 세리에A에서 각각 2위에 올라 있는 라이프치히와 나폴리의 ‘빅뱅’이 성사됐다.비야레알(스페인)과 올림피크 리옹(프랑스), 브라가(포르투갈)와 마르세유(프랑스)의 맞대결도 축구팬들의 이목을 집중시키는 대진이다.황희찬이 속한 잘츠부르크는 레알 소시에다드와 16강 진출을 놓고 다투게 됐다.또 최근 사령탑을 교체한 보루시아 도르트문트(독일)는 아탈란타(이탈리아)와, 아틀레티코 마드리드(스페인)는 코펜하겐(덴마크)과 격돌한다.32강전은 내년 2월 16일(1차전)과 23일(2차전)에 일제히 열린다. CSKA모스크바(러시아)와 츠르베나 츠베즈다(세르비아)전만 각각 14일과 22일로 앞당겨 진행된다.16강 진출팀은 1·2차전 합산 성적에 따라 결정된다. 32강 2차전이 끝난 뒤에는 추첨을 통해 16강 대진을 새로 확정한다.(왼쪽이 1차전 홈팀)도르트문트(독일) vs 아탈란타(이탈리아)니스(프랑스) vs 로코모티브 모스크바(러시아)코펜하겐(덴마크) vs AT마드리드(스페인)스파르타크 모스크바(러시아) vs 빌바오(스페인)AEK아테네(그리스) vs 디나모 키예프(우크라이나)셀틱(스코틀랜드) vs 제니트(러시아)나폴리(이탈리아) vs 라이프치히(독일)리옹(프랑스) vs 비야레알(스페인)소시에다드(스페인) vs 잘츠부르크(오스트리아)파르티잔(세르비아) vs 플젠(체코)FCSB(루마니아) vs 라치오(이탈리아)루도고레츠(불가리아) vs AC밀란(이탈리아)아스타나(카자흐스탄) vs 스포르팅CP(포르투갈)외스테르순드(스웨덴) vs 아스날(잉글랜드)마르세유(프랑스) vs 브라가(포르투갈·이상 1차전 2월 16일 / 2차전 23일)츠베즈다(세르비아) vs CSKA모스크바(러시아·1차전 2월 14일 / 2차전 22일)