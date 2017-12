[스포츠한국 김명석 기자] 영국 FA컵 64강(3라운드) 대진이 확정됐다. 손흥민이 속한 토트넘 홋스퍼는 3부리그(리그원)팀 AFC윔블던과 격돌한다.지난 2라운드를 통과한 하위리그 20개 팀과 프리미어리그(EPL) 20개 팀+챔피언십(2부) 24팀이 참가하는 FA컵 64강은 현지시각으로 지난 4일 추첨을 통해 대진을 구성했다.토트넘은 3부리그 팀인 윔블던과 32강 진출을 놓고 다툰다. 윔블던은 3부리그에서도 24팀 중 20위에 머물러 있다.손흥민 입장에서는 반가운 대진이다. 그는 지난 시즌 하위리그팀들과의 FA컵에서 유독 강한 면모를 과시하며 대회 득점 1위(6골)에 오른 바 있다.구체적인 경기 일정은 미정이다. 토트넘에 따르면 내년 1월 6일부터 9일 중 열릴 예정이다.기성용이 속한 스완지 시티는 2부리그 팀인 울버햄튼과 원정에서 격돌한다. 이청용(크리스탈 팰리스)은 같은 EPL팀인 브라이튼을 상대로 FA컵 출전에 도전한다.이밖에 ‘디펜딩 챔피언’ 아스날은 노팅엄 포레스트(2부)와 32강 진출을 놓고 다고, 준우승팀인 첼시 역시 노리치 시티(2부)와 격돌한다.맨체스터 유나이티드는 더비 카운티(2부)와 맨체스터 시티는 번리(1부)와 만난다.리버풀과 에버턴의 ‘머지사이드 더비’도 FA컵 32강전을 무대로 펼쳐지게 됐다.(왼쪽이 홈팀)토트넘(1부) vs 윔블던(3부)리버풀(1부) vs 에버튼(1부)브라이튼(1부) vs 크리스탈 팰리스(1부)노팅엄(2부) vs 아스날(1부)맨유(1부) vs 더비(2부)맨시티(1부) vs 번리(1부)울버햄튼(2부) vs 스완지시티(1부)