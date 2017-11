아무도 예상하지 못한 흐름이다.득점왕 경쟁에 3년 연속 득점왕을 노리는 해리 케인(토트넘)과 맨체스터 유나이티드로 이적한 로멜루 루카쿠의 싸움에 맨체스터 시티에 적응을 마친 가브리엘 제수스와 세르히오 아구에로가 가담할 것으로 보였다. 이외에는 이적생 알바로 모라타(첼시)와 알렉산드르 라카제트(아스널) 정도가 이들에 위협을 가할 것으로 예측됐다.그런데 2017~2018시즌 잉글리시 프리미어리그(이하 EPL) 득점 단독 선두를 달리는 이는 올여름 리버풀에 입단한 모하메드 살라(25·이집트)다. 살라는 EPL을 점령하고 있다.살라는 18세에 불과한 2010년 여름, 자국 리그(이집트)인 아랍 콘트랙터스 SC에서 프로에 데뷔했다. 번개 같은 스피드와 군더더기 없는 볼 키핑, 밀집된 공간을 뚫어내는 예리한 드리블 등을 앞세워 일찌감치 주전 자리를 꿰찼다. 2012 런던 올림픽에서 이집트 대표로 선발됐고, 대회가 끝난 뒤 스위스 명문 FC 바젤로 이적해 본격적인 유럽 정벌에 나섰다.살라의 재능은 낯선 유럽 무대에서도 적응을 필요치 않았다. 특히 2013~2014시즌 UEFA(유럽축구연맹) 챔피언스리그(이하 UCL) 조별리그에서는 EPL 명문 첼시를 두 번이나 무너뜨리는 데 앞장서면서, 빅클럽의 이목을 사로잡았다.2014년 겨울, 첼시가 자신들에게 뼈아픈 패배를 안긴 살라를 손에 넣는 데 성공한다. 리버풀이 살라의 첫 EPL 소속팀이 아니었던 것.그러나 살라의 첼시 생활은 순탄치 않았다. 22세의 어린 나이에도 불구하고 많은 업적을 이뤄낸 특급 재능이었지만, 거칠고 빠른 EPL은 만만치 않았다. 에당 아자르로 대표되는 2선 공격진과 경쟁에서 우위를 점하지 못했고, 리그 10경기 출전(선발 6)에 그치며 고개를 숙였다. 2014~2015시즌에도 리그 초반 3경기 교체 출전에 그치면서, 이적을 선택할 수밖에 없었다.신의 한 수였다. 2015년 2월, 살라는 이탈리아 세리에 A 피오렌티나로 임대를 떠나 부활에 성공한다. EPL과 비교해 압박과 속도가 떨어지는 세리에 A는 자신의 강점을 드러내기에 안성맞춤이었다. 적응이 힘든 겨울 이적 시장을 통해 새로운 무대로 넘어왔음에도 16경기 출전(선발 10경기) 6골 3도움이란 훌륭한 기록을 남겼다.성공적인 부활을 알린 살라는 2015~2016시즌 AS 로마 유니폼을 입었다. 살라는 이탈리아 무대 적응을 마치면서, 리그 34경기(선발 32) 출전 14골 6도움의 대단한 활약상을 보였다. 2016~2017시즌에는 확실한 에이스로 자리매김했고, 리그 31경기 출전 15골 11도움이란 괴물 같은 성적을 남겼다. AS 로마의 에이스에서 세리에 A 최고의 윙어로 거듭난 순간이었다.다시 한 번 빅클럽이 움직였다. 측면을 마음대로 휘젓고, 날카로운 크로스로 에딘 제코와 엘 샤라위 등 공격수들의 득점을 만들어내는 모습에 매료됐다. 스트라이커 못지않은 침착성과 결정력은 거금을 들여서라도 꼭 영입해야만 하는 결정적인 이유였다.올여름, 살라는 소속팀 AS 로마에 약 543억 원의 이적료를 안기고서 리버풀에 합류했다. 과거 EPL에서 실패했던 아픔을 털어낼 수 있는 절호의 기회였다.살라는 이전과 다르다. 더 이상 증명할 것이 없는 실력에 경험까지 더해지면서, EPL 무대를 호령하고 있다. 위르겐 클롭 감독의 상징이나 다름없는 게겐 프레싱과 빠른 역습 축구는 살라에게 딱 알맞은 전술이다. 자신이 선호하는 축구 스타일에 부합하는 호베르투 피르미누와 사디오 마네의 존재는 엄청난 시너지 효과를 내고 있다.올 시즌 살라는 리그 13경기(선발 12) 출전 10골 2도움을 기록하면서, 케인과 루카쿠, 제수스 등을 따돌리고 득점 선두에까지 올라 있다. 살라가 스트라이커가 아닌 측면 공격수란 점은 놀라움을 더한다. 빠른 역습에 앞장서고, 정교한 크로스와 패싱력, 흠잡을 데 없는 결정력으로 EPL 최고의 선수까지 넘보고 있다.실패의 아픔을 성장의 원동력으로 만들어내며 세계 최정상급 윙어로 성장하고 있는 살라. 그의 상승세가 언제까지 이어질지 세계 축구팬들의 관심이 쏠리고 있다.스포츠한국 이근승 객원기자 lkssky0203@naver.com