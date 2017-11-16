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[½ºÆ÷Ã÷ÇÑ±¹ ÀÌÀçÈ£ ±âÀÚ] µåµð¾î ÇÑ±¹ Ãà±¸¿¡µµ Á¦´ë·Î µÈ ÇÃ·£A°¡ »ý±â´Â °ÍÀÏ±î. Á¶±¤·¡ Àü °¨µ¶ÀÇ 2011 ¾Æ½Ã¾ÈÄÅ¿¡¼­ÀÇ 4-2-3-1, ¿ï¸® ½´Æ¿¸®ÄÉ °¨µ¶ÀÇ 2015 ¾Æ½Ã¾ÈÄÅ¿¡¼­ÀÇ 4-2-3-1 Á¤µµ¸¦ Á¦¿ÜÇÏ°ï ´Ã ÇÑ±¹ÀÇ ÇÃ·£A´Â ´ä´äÇÑ °æ±â·Â°ú ºÎÁøÇÑ °á°ú¸¸ ³²°å´Ù.

ÇÏÁö¸¸ 11¿ù ÄÝ·Òºñ¾Æ-¼¼¸£ºñ¾ÆÀüÀ» ÅëÇØ 4-4-2 Æ÷¸ÞÀÌ¼ÇÀÌ ºÐ¸íÇÑ ¼º°øÀ» °ÅµÎ¸é¼­ ÇÑ±¹ Ãà±¸´Â µåµð¾î Á¦´ë·Î µÈ ÇÃ·£ A¸¦ º¸À¯ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Èñ¸ÁÀ» ¾È°Ô µÆ´Ù. Á¼Àº 1,2,3¼±ÀÇ ¼öºñ °£°ÝÀ» À¯ÁöÇÏ´Â 4-4-2 Æ÷¸ÞÀÌ¼ÇÀº ºÐ¸í ÇÑ±¹ Ãà±¸ÀÇ ºûÀÌ µÇ±â ÃæºÐÇß´Ù.

  • ´ëÇÑÃà±¸ÇùÈ¸ Á¦°ø
½ÅÅÂ¿ë °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀÀº 14ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½Ã ¿ï»ê¹®¼ö ¿ùµåÄÅ°æ±âÀå¿¡¼­ ¿­¸° A¸ÅÄ¡ ¼¼¸£ºñ¾Æ¿ÍÀÇ Æò°¡Àü¿¡¼­ 1-1 ¹«½ÂºÎ¸¦ °Åµ×´Ù.

Áö³­ 10ÀÏ ¼ö¿ø¿¡¼­ ¿­¸° ÄÝ·Òºñ¾Æ¿ÍÀÇ Æò°¡Àü¿¡¼­ ¶Ù¾î³­ °æ±â·ÂÀ¸·Î 2-1 ½Â¸®ÇÏ¸é¼­ ±×µ¿¾ÈÀÇ ºñ³­ ¿©·Ð¿¡ ¹ÝÀüÀÇ °è±â¸¦ ¸¶·ÃÇÑ ´ëÇ¥ÆÀÀº ÀÌ³¯ ÈÄ¹Ý 13ºÐ »ó´ë ¾Æµ© ·ªÀÌÄ¡¿¡°Ô ¼±Á¦°ñÀ» ÁáÁö¸¸ 4ºÐ¸¸ÀÎ ÈÄ¹Ý 17ºÐ ±¸ÀÚÃ¶ÀÇ Æä³ÎÆ¼Å± µæÁ¡À¸·Î ¹«½ÂºÎ¸¦ °Åµ×´Ù.

ÀÌ³¯ ¿ª½Ã ÇÑ±¹Àº ÄÝ·Òºñ¾ÆÀü¿¡ ÀÌ¾î 4-4-2 Æ÷¸ÞÀÌ¼ÇÀ» µé°í ³ª¿Ô´Ù. 4-4-2 Æ÷¸ÞÀÌ¼ÇÀÇ Æ¯Â¡Àº ¹«¾ùº¸´Ù Á¼Àº °£°Ý À¯Áö¿´´Ù. ÃÖÀü¹æºÎÅÍ °ñÅ°ÆÛ±îÁö ¸ðµÎ Á¼Àº °£°ÝÀ» À¯ÁöÇÏÀÚ ÀÚ¿¬½º·¹ »ó´ë´Â Á¼Àº °ø°£ ¼Ó¿¡¼­ ÆÐ½º¸¦ ÁÖ°í¹ÞÀ» ¼ö¹Û¿¡ ¾ø¾ú°í °ø°£À» È°¿ëÇØ °æ±â¸¦ Ç®¾î³ª°¡·Á´Â °èÈ¹ÀÌ ¾î±ß³ª Ã³À½ºÎÅÍ ´çÈ²ÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Ù.

¼±¼öµéÀÇ ¸»¿¡¼­µµ ÀÌ°°Àº 4-4-2 Á¼Àº °£°ÝÀÇ ¼º°øÀÌ µå·¯³­´Ù. ÄÝ·Òºñ¾ÆÀü ÀÌÈÄ ÀÌ±ÙÈ£´Â ¡°Á¼¾ÆÁø °£°ÝÀ» À¯ÁöÇÏ±â À§ÇØ ÃÖÀü¹æºÎÅÍ °ñÅ°ÆÛ±îÁö ¸ðµÎ °£°ÝÀ» ÁÙ¿´´Ù. Èûµé¾úÁö¸¸ ¸¹ÀÌ ¶Ù¸é¼­ ¾Ð¹ÚÇß´Ù. ¼öºñÀûÀÎ ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ ¿À·¡ ¹ÌÆÃÇß´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

½ÅÅÂ¿ë °¨µ¶ ¿ª½Ã ¡°4-4-2¿¡¼­ ¾çÂÊ À®Æ÷¿öµå¿¡ (ÀÌ)Àç¼º°ú (±Ç)Ã¢ÈÆÀ» »ý°¢ÇØ¼­ »Ì¾Ò´Ù. ¿ö³« ¿òÁ÷ÀÓ ¸¹°í ÀþÀº ¼±¼öµéÀÌ´Ù º¸´Ï Ã¼·ÂÀûÀ¸·Î ¸¹ÀÌ µµ¿òÀÌ µÆ´Ù. ±×·± ºÎºÐ ¸¹ÀÌ ¼öºñÇÒ ¶§ ¾ÈÀ¸·Î Á¼È÷°í °ø°ÝÇÒ ¶§ ¹ú¸®¸é¼­ Àü°³ÇÑ °Ô Àß ÇØÁØ °Í °°´Ù¡±°í ¾ê±âÇÏ±âµµ Çß´Ù.

¼¼¸£ºñ¾ÆÀü Àü¹ÝÀü¿¡´Â ÀÌ·± ¿òÁ÷ÀÓÀÌ ÀßµÇÁö ¾Ê¾ÒÁö¸¸ ÈÄ¹ÝÀü¿¡´Â ´Ù½Ã °£°Ý À¯Áö¿¡ »ó´çÇÑ °øÀ» µéÀÌ¸é¼­ 1-1 ¹«½ÂºÎ¸¦ ³¬¾Æ³¾ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.

  • ´ëÇÑÃà±¸ÇùÈ¸ Á¦°ø
ÄÝ·Òºñ¾Æ, ¼¼¸£ºñ¾Æ´Â °áÄÚ ¾àÇÑ ÆÀÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. ¹°·Ð ÄÝ·Òºñ¾Æ´Â ÆÈÄ«¿À°¡ ºüÁö°í ¼¼¸£ºñ¾Æµµ ³×¸¶³Ä ¸¶Æ¼Ä¡ µîÀÌ ºüÁö¸ç Ç®Àü·ÂÀº ¾Æ´Ï¾ú´Ù. ±×·³¿¡µµ µÎ ÆÀÀ» »ó´ë·Î 1½Â1¹«¶ó´Â °ªÁø ¼º°ú¸¦ °ÅµÐ °ÍÀº 4-4-2 Æ÷¸ÞÀÌ¼ÇÀÇ ¾ÈÂøÀÌ Å« °øÀ» Â÷ÁöÇÑ´Ù. ±×µ¿¾È ÇÑ±¹Àº ±âº»ÀûÀÎ 4-2-3-1 Æ÷¸ÞÀÌ¼Ç¿¡¼­ Å« º¯È­°¡ ¾ø¾ú´Ù. È«¸íº¸ °¨µ¶Àº 4-2-3-1¸¸ ÁÙ±âÂ÷°Ô ½á¿Ô°í ¿ï¸® ½´Æ¿¸®ÄÉ °¨µ¶ ¿ª½Ã º¯È­ ¾ø´Â 4-2-3-1¿¡ ¸¹Àº ÀÌµéÀÌ ´ä´äÇÔÀ» È£¼ÒÇß´Ù.

½ÅÅÂ¿ë °¨µ¶µµ ºÎÀÓ Á÷ÈÄ ¾Ö¸ÅÇÑ 4-2-3-1, 3-4-3 ½ÇÇè µî °¥ÆÎÁöÆÎ Çß´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÇ¿Ü·Î 4-4-2 Æ÷¸ÞÀÌ¼ÇÀÌ ÇÑ±¹ ¼±¼öµéÀÇ ±âÁ¸ ÀßÇÏ´Â ¼ºÇâÀ» »ì¸®´Â ÃÖÀûÀÇ Àü¼úÀÓÀ» ÀÌ¹ø Æò°¡ÀüÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇß´Ù. ±×µ¿¾È ÇÃ·£A´Â Á¸ÀçÇßÁö¸¸ ´Ã ´ä´äÇÔ¸¸ À¯¹ßÇß´ø °Í°ú´Â ºÐ¸í ´Ù¸¥ Á¦´ë·Î µÈ ÇÃ·£A¸¦ È®ÀÎÇß´Ù´Â °ÍÀÌ ÀÌ¹ø Æò°¡Àü ÃÖ°íÀÇ ¼º°ú°¡ ¾Æ´Ò±î.

º» ±â»çÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº ÇÑ±¹¹Ìµð¾î³×Æ®¿öÅ©¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö
ÀÔ·Â½Ã°£ : 2017/11/16 08:39:26

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