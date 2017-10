[스포츠한국 이재호 기자] U-16 대표팀(감독 김경량)이 2일부터 2주간 독일에서 전지훈련과 친선경기를 갖는다. 친선경기 상대는 독일 분데스리가의 명문 레버쿠젠, 샬케, 쾰른 U-17팀과 뒤셀도르프의 U-19팀이다.이번에 선발된 16세(2001년생) 선수들은 최근 인도에서 열린 FIFA U-17 월드컵 참가 연령보다 한 살 어리고, 내년에 개최되는 AFC U-16 챔피언십 참가 연령보다는 한 살 많아 대표팀 발탁 기회를 얻기 어려운 나이대다.대한축구협회는 국제대회 참가 연령대가 아닌 선수들의 기량 향상과 국제경기 경험 축적을 위해 지속적으로 소집훈련을 실시하고 있다. 실제, 지난해 11월 U-15 대표팀은 벨기에와 독일에서 전지훈련과 친선경기를 가진 바 있다. 당시 선발된 U-15 선수 중 13명이 이번 독일 친선 경기 명단에 포함돼 꾸준히 세계 무대를 경험하고, 실력을 점검할 기회를 갖게 됐다.▶ U-16 대표팀 일정11.02(목) 출국11.07(화) 19:15 1차전 vs. 쾰른 U-1711.09(목) 19:30 2차전 vs. 레버쿠젠 U-1711.11(토) 15:00 3차전 vs. 샬케 U-1711.14(화) 19:00 4차전 vs. 뒤셀도르프 U-1911.16(목) 귀국*시간은 현지 시간. 경기 장소는 해당 구단 클럽하우스GK : 민동환(울산현대고), 김민재(수원매탄고)DF : 김주환, 박건우(이상 포철고), 최세윤(인천대건고), 박진성(전북영생고), 이진용(대구현풍고), 최원창(인천대건고), 남윤재(광양제철고)MF : 김성민, 서요셉(이상 서울오산고), 김상준(수원매탄고), 강지훈(인천대건고), 이광인(수원매탄고), 권혁규(부산개성고)FW : 권민재(부산개성고), 황재환, 안재준(이상 울산현대고), 권성윤, 정한빈(이상 서울오산고)