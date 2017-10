[스포츠한국 김명석 기자] 두 팀은 희망가를 이어 부를 수 있다. 그러나 다른 한 팀은 올 시즌을 마쳐야 한다. 최후의 결전을 앞둔 아산무궁화와 성남FC, 부천FC가 마주하고 있는 운명이다.KEB하나은행 K리그 챌린지(2부) 2017 정규리그 최종라운드가 29일 오후 3시 5개 경기장에서 일제히 열린다. 최종전의 화두는 3위와 4위, 두 자리를 놓고 벌이는 앞선 세 팀의 희비가 어떻게 갈릴 것인지다.우선 K리그 챌린지는 우승팀이 다음 시즌 클래식(1부)으로 승격한다. 2위부터 4위까지는 플레이오프를 통해 승강 플레이오프 진출팀을 결정한다. 5위부터는 다음 시즌도 K리그 챌린지에서 보내야 한다. 1위와 2위는 각각 경남FC와 부산아이파크로 결정됐다. 3위부터 5위까지는 미정이다.현재 아산(15승8무12패)과 성남(13승14무8패)이 나란히 승점 53점으로 각각 3~4위에 올라 있다. 5위 부천(15승6무14패·승점51점)에 2점 앞서 있는 형국이다. 다만 다득점에서는 5위 부천(48골)이 가장 많고 아산(43골) 성남(38골) 순이다. K리그는 승점이 같으면 다득점이 우선이다.한 걸음 앞선 아산과 성남 모두 안심할 수 없는 이유다. 최종전에서 비기고, 부천이 이기면 승점이 같아지는데, 다득점에서 밀려 순위가 떨어질 수 있기 때문. 결국 부천은 물론, 아산과 성남도 최종전을 ‘이기고 봐야’ 하는 상황이다.공교롭게도 맞대결은 없다. 각자가 경기를 치른 뒤, 다른 구장 결과를 지켜봐야 한다. 아산은 2위가 결정된 부산 원정길에 오른다. 성남 역시 ‘챔피언’ 경남과 격돌한다. 동기부여를 떠나 만만치가 않은 상대와 최종전을 맞이하게 된 두 팀이다.부천은 그나마 상황이 낫다. 하위권인 서울이랜드와 원정길에 오른다. 다만 전장이 문제다. 부천은 서울E 창단 이후 원정에서 아직 승리가 없다. 올 시즌 역시 원정에서 1-4 참패를 당했다.이번 최종전은 그래서 더욱 흥미롭다. 어느 팀도 쉽사리 승리를 장담할 수 없는 상황이기 때문이다. 자칫 미끄러질 경우, 시즌을 마감해야 한다는 후폭풍마저도 워낙 큰 최종전이다.한편 최종전에서 살아남는 두 팀은 오는 내달 15일 3위팀 홈경기장에서 챌린지 준플레이오프(단판) 무대에서 격돌한다. 부산과 준플레이오프팀이 격돌하게 될 플레이오프는 18일 열린다.챌린지 플레이오프 최종 승리팀은, 승강 플레이오프에 진출한다. K리그 클래식 11위 팀과 다음 시즌 K리그 클래식 진출권을 놓고 홈&원정 방식으로 격돌한다. 1차전은 내달 22일, 2차전은 26일 열린다.(29일 오후 3시 공통)- 서울이랜드 vs 부천FC (잠실)- 부산아이파크 vs 아산무궁화 (구덕)- 경남FC vs 성남FC (창원)- 수원FC vs FC안양 (수원)- 대전시티즌 vs 안산그리너스 (대전)