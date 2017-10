리오넬 메시가 월드컵 출전의 기쁨을 표출했다.메시는 11일(한국시간) 진행된 아르헨티나와 에콰도르의 2018 러시아 월드컵 최종예선에 출전에 해트트릭을 기록, 아르헨티나를 본선으로 이끌었다.메시는 경기 직후 자신의 페이스북을 통해 "목표를 달성하고. 2018년 러시아에서 만나요!"(Goal achieved, see you at the 2018 World Cup Russia!)라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.사진 속 메시는 동료들과 함께 경기장에 남아 세레머니를 즐기고 있다.한편, 이날 아르헨티나는 에콰도르에 선제골을 헌납했지만 메시의 활약으로 3대 1 역전승을 거뒀다.