[스포츠한국 김명석 기자] 이제 마지막 1경기씩만을 남겨둔 2018 러시아 월드컵 남미 최종예선이 ‘대혼전’ 양상으로 접어들었다.선두 브라질이 유일하게 월드컵 본선 진출을 확정한 가운데, 2위 우루과이부터 7위 파라과이까지의 승점차는 단 4점에 불과하기 때문이다.총 10개 팀이 홈&원정 방식으로 풀리그를 치르는 남미예선은 1~4위가 월드컵 본선에 직행하고, 5위는 뉴질랜드(오세아니아 1위)와 플레이오프를 벌여 월드컵 진출 여부를 결정한다. 6위 이하는 예선탈락.현재 중간순위는 ▶2위 우루과이(승점28점) ▶3위 칠레 ▶4위 콜롬비아(이상 승점26점) ▶5위 페루 ▶6위 아르헨티나(이상 승점25점) ▶7위 파라과이(승점24점) 순이다.남은 3장의 월드컵 본선 진출권(2~4위)과 1장의 플레이오프 진출권(5위)을 놓고 6개 팀이 경합을 벌이는 형국이다.최대 화두는 6위까지 추락한 채 최종전을 맞이하게 된 아르헨티나의 반등 여부다.아르헨티나는 오는 11일 오전 8시30분 이미 탈락이 확정된 에콰도르와 마지막 경기를 치른다. 4, 5위팀인 콜롬비아와 페루가 같은 시각 맞대결을 펼친다는 점에서, 아르헨티나는 에콰도르만 잡으면 최소 5위권 진입이 가능하다.다만 반드시 이겨야 했던 페루전 무승부가 말해주듯 예선 내내 거듭되고 있는 부진, 그리고 에콰도르 원정이라는 점에서 승리를 낙관할 수만은 없는 상황이기도 하다.경우에 따라 아르헨티나, 그리고 리오넬 메시가 빠진 채 월드컵이 열릴 수도 있는 셈이다.2위 우루과이는 그나마 월드컵 본선이 유력한 상태다. 득실차(+10)에서 크게 앞서 있어 9위 볼리비아와의 홈경기에서 지더라도 4위권 내 유지 가능성이 높다. 이미 플레이오프 진출권인 5위는 확보해둔 상태다.그 외의 팀들은 어느 팀도 한숨을 돌릴 수가 없다. 3위 칠레조차도 선두 브라질 원정에서 최종전을 치른다는 점이 부담스럽다. 7위 파라과이와의 격차도 2점 밖에 나지 않은 상황이어서, 최악의 경우 6위권 밖으로 단번에 밀려날 수도 있다.4위 콜롬비아와 5위 페루는 ‘이기면 월드컵 본선 진출’이라는 명제 아래 진검승부를 벌인다. 최악의 경우 무승부 시 동반 탈락의 가능성도 열려 있는 상황이어서 더욱 더 치열한 승부가 불가피할 전망이다.파라과이는 극적인 대반전에 도전한다. 승점은 24점으로 가장 적지만, ‘최하위’ 베네수엘라를 홈에서 잡는다는 전제 하에 다른 팀들의 결과에 따라 월드컵 본선 진출도 노려볼 수 있는 상황이다. 이번 남미예선이 대혼전 양상인 이유이기도 하다.한편 남미예선 최종전은 오는 11일 오전 8시30분 5경기가 일제히 열린다.- 파라과이(7위) vs 베네수엘라(10위)- 브라질(1위) vs 칠레(3위)- 에콰도르(8위) vs 아르헨티나(6위)- 페루(5위) vs 콜롬비아(4위)- 우루과이(2위) vs 볼리비아(9위)