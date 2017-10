[스포츠한국 김명석 기자] 2일부터 10일까지는 국제축구연맹(FIFA)이 정한 A매치 주간이다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 비롯해 전 세계 주요리그들은 이 기간에 잠시 휴식을 취한다. 각 대표팀의 원활한 선수 구성을 위함이다.신태용 감독이 이끄는 한국 축구대표팀 역시 이번 A매치 주간에 두 차례 평가전을 치른다. 7일 러시아 모스크바에서 러시아와 격돌하고, 10일에는 스위스에서 모로코와 마주한다. 그런데 A매치 주간인 8일 오후 3시, K리그 클래식(1부리그) 6경기가 일제히 킥오프한다. 올 시즌 정규리그의 마지막 라운드다.이처럼 A매치 주간과 K리그 일정이 겹쳐버린 사연은, 지난 7월로 거슬러 올라간다.당시 축구대표팀은 울리 슈틸리케 감독이 물러나고, 신태용 감독이 지휘봉을 잡았다. 이란-우즈베키스탄과의 월드컵 최종예선을 앞둔 시점이었다. 다만 새로운 감독 체제에서 준비할 시간이 많지 않았다. 규정대로라면 이란전을 사흘 앞두고 팀을 소집해야 했다.신태용 감독은 대한축구협회를 통해 K리거들의 조기소집을 요청했다. 결국 대승적인 차원에서 한국프로축구연맹과 각 구단들이 이러한 요청에 협조키로 했다. 대신 당시 예정되어 있던 K리그 일정을 뒤로 미루기로 했다. 덕분에 신태용호는 일주일이나 앞선 시점에 K리거들이 조기소집돼 훈련을 진행했다.이후 조기소집 때문에 겹쳐있던 K리그 일정은 10월 8일로 연기됐다. A매치 주간이긴 하지만, 이미 스플릿 일정 등이 확정된 상황이어서 선택권이 많지 않았다. 월드컵 본선 진출에 실패해 플레이오프를 치러야 하는 변수는 우선 배제했다.다행히 신태용호는 월드컵 본선 진출에 성공했다. 이번 2연전은 평가전으로 치를 수 있게 됐다. 대신 앞서 K리그 팀들의 협조를 받은 만큼, 신태용 감독은 K리거들을 대표팀에서 제외하는 것으로 상생의 길을 걸었다. 대신 유럽과 일본, 중국, 중동 등에서 뛰는 선수들로 대표팀을 꾸려 평가전을 준비한다.이번 A매치 주간에 K리그가 열리는 이유, 이번 대표팀에 K리거들이 단 1명도 차출되지 않은 배경이다.- 7일 오후 11시 : 러시아전 (러시아 모스크바)- 10일 오후 10시30분 : 모로코전 (스위스 비엔나)- 8일 오후 3시강원 vs 인천 (평창알펜시아)전남 vs 대구 (광양전용)포항 vs 수원 (포항스틸야드)광주 vs 울산 (광주월드컵)제주 vs 전북 (제주월드컵)상주 vs 서울 (상주시민)