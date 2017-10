이전 1page 2page 다음

[스포츠한국 김명석 기자] 이번 주말 K리그 클래식(1부)과 챌린지(2부) 모두 1·2위팀 간 맞대결이 펼쳐진다.K리그 클래식 선두를 달리고 있는 전북현대(승점62점)와 2위 제주유나이티드(승점59점)는 오는 8일 오후 3시 제주월드컵경기장에서 격돌한다.최근 12경기 연속 무패(8승4무)를 기록하며 고공비행을 펼치고 있는 제주가 최근 3경기 연속 무승(2무1패)으로 주춤하고 있는 전북을 잡고 승점 동률을 이룰 지가 관전 포인트다. 앞선 올 시즌 두 차례 맞대결에서는 제주가 모두 승리를 거뒀다.만약 제주가 승리하게 될 경우 두 팀은 승점 동률을 이룬 채 스플릿 라운드를 맞이한다. 반대로 전북이 제주의 발목을 잡는다면 유리한 고지를 선점한 채 정상에 한 걸음 더 다가설 수 있다. 두 팀의 맞대결이 더욱 기대되는 이유다.같은 시각 창원축구센터에서도 K리그 챌린지 1위 경남FC(승점67점)와 2위 부산아이파크(승점61점)의 맞대결이 펼쳐진다.나란히 4경기를 남겨두고 있는 가운데 경남은 조기 우승확정의 발판을 마련할 기회, 부산은 막판 뒤집기를 위한 기회다.앞선 세 차례 맞대결에서는 경남이 2승1무로 뚜렷하게 우위를 점했다. 다만 최근 분위기는 엇갈린다. 최근 3경기에서 1승2패로 주춤하고 있다. 반면 부산은 5승5무로 10경기 연속 무패행진을 달리고 있다.한편 정규리그 최종전인 K리그 클래식은 8일 오후 3시에 포항스틸러스-수원삼성(포항스틸야드) 강원FC-인천유나이티드(평창알펜시아스타디움) 등 6경기가 동시간대에 킥오프한다.K리그 챌린지는 7일 오후 3시 수원FC와 성남FC(수원종합운동장) 등 2경기가 열리고, 이튿날 부천FC-안산그리너스(부천종합운동장) 등 3경기가 이어진다.* 7일 오후 3시수원F vs 성남 (수원종합)안양 vs 대전 (안양종합·이상 챌린지)* 8일 오후 3시강원 vs 인천 (평창알펜시아)전남 vs 대구 (광양전용)포항 vs 수원 (포항스틸야드)광주 vs 울산 (광주월드컵)제주 vs 전북 (제주월드컵)상주 vs 서울 (상주시민·이상 클래식)아산 vs 서울E (아산이순신종합)부천 vs 안산 (부천종합)경남 vs 부산 (창원축구센터·이상 챌린지)