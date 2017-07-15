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¡®¼¼°è¿¡¼­ °¡Àå ºñ½Ñ »ç³ªÀÌ¡¯ Æ÷±×¹Ù´Â 9325¸¸ÆÄ¿îµå(¾à1375¾ï¿ø)ÀÇ ÀÌÀû·á¸¦ ÅëÇØ À¯º¥Åõ½º¿¡¼­ ¸ÇÀ¯·Î ÀÌÀûÇß´Ù. ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå¿¡¼­ ¸ÇÀ¯·Î ÀÌÀûÇÒ ´ç½Ã µð ¸¶¸®¾ÆÀÇ ÀÌÀû·á´Â 5970¸¸ ÆÄ¿îµå(¾à880¾ï¿ø)¿´´Ù.

  • ¨ÏSkysports.com
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¼î´Â »ç¿ì»ùÇÁÅÏ¿¡¼­ ¸ÇÀ¯·Î ÀÌÀûÇÒ ´ç½Ã 2800¸¸ ÆÄ¿îµå(¾à413¾ï¿ø)ÀÇ ÀÌÀû·á°¡ ¹ß»ýÇß´Ù. ·çÀÌ½º(Ã¿½Ã¡æPSG) ½ºÅæ½º(¿¡¹öÅÏ¡æ¸Ç½ÃÆ¼) ¿öÄ¿(ÅäÆ®³Ñ¡æ¸Ç½ÃÆ¼) ÀÌÀû·á´Â 5000¸¸ ÆÄ¿îµå(¾à737¾ï¿ø)¿´´Ù. º¥ÇÇÄ«¿¡¼­ ¸Ç½ÃÆ¼¿¡ »õ µÕÁö¸¦ Æ° °ñÅ°ÆÛ ¿¡µ¥¸£¼ÛÀÇ ÀÌÀû·á´Â 3470¸¸ ÆÄ¿îµå(¾à512¾ï¿ø)¿´´Ù.

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ÀÔ·Â½Ã°£ : 2017/07/15 11:36:00

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