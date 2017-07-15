¿µ±¹ ½ºÄ«ÀÌ½ºÆ÷Ã÷´Â 4-4-2 ÀüÇüÀ» Åä´ë·Î °¢ Æ÷Áö¼Çº° ÃÖ°í ÀÌÀû·á ¼±¼öµé·Î º£½ºÆ®11À» ±¸¼ºÇß´Ù. ÃÖ±Ù ÅäÆ®³Ñ Èª½ºÆÛ¿¡¼ ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ½ÃÆ¼·Î ÀÌÀûÇÑ Ä«ÀÏ ¿öÄ¿ºÎÅÍ Å©¸®½ºÆ¼¾Æ´© È£³¯µÎ, °¡·¹½º º£ÀÏ(ÀÌ»ó ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå) Æú Æ÷±×¹Ù(¸ÇÃ¼½ºÅÍ À¯³ªÀÌÆ¼µå) µîÀÌ Æ÷ÇÔµÆ´Ù.
ÃÖÀü¹æ ÅõÅéÀº È£³¯µÎ¿Í °ï»ì·Î ÀÌ°úÀÎ(À¯º¥Åõ½º)ÀÌ ±¸¼ºÇß´Ù. È£³¯µÎ´Â 8000¸¸ ÆÄ¿îµå(¾à1180¾ï¿ø)ÀÇ ÀÌÀû·á¸¦ ÅëÇØ ¸ÇÃ¼½ºÅÍ À¯³ªÀÌÆ¼µå¿¡¼ ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå·Î ÀÌÀûÇß´Ù. ÀÌ°úÀÎÀº ³ªÆú¸®¿¡¼ À¯º¥Åõ½º·Î ÀÌÀûÇÒ ´ç½Ã ÀÌÀû·á°¡ 7530¸¸ ÆÄ¿îµå(¾à1110¾ï¿ø)¿´´Ù.
¹ÌµåÇÊµåÁøÀº º£ÀÏ°ú ÇÏ¸Þ½º ·Îµå¸®°Ô½º(¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇî) Æ÷±×¹Ù, ¾ÓÇï µð ¸¶¸®¾Æ(ÆÄ¸®»ýÁ¦¸£¸Á)ÀÌ ±¸¼ºÇß´Ù. º£ÀÏÀº 8530¸¸ ÆÄ¿îµå(¾à1258¾ï¿ø)ÀÇ ÀÌÀû·á·Î ÅäÆ®³Ñ¿¡¼ ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå·Î ÀÌÀûÇß´Ù. ÇÏ¸Þ½º´Â AS¸ð³ªÄÚ¿¡¼ ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå·Î ÀÌÀûÇÒ ´ç½Ã 6300¸¸ ÆÄ¿îµå(¾à929¾ï¿ø)ÀÇ ÀÌÀû·á°¡ µé¾ú´Ù.
¡®¼¼°è¿¡¼ °¡Àå ºñ½Ñ »ç³ªÀÌ¡¯ Æ÷±×¹Ù´Â 9325¸¸ÆÄ¿îµå(¾à1375¾ï¿ø)ÀÇ ÀÌÀû·á¸¦ ÅëÇØ À¯º¥Åõ½º¿¡¼ ¸ÇÀ¯·Î ÀÌÀûÇß´Ù. ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå¿¡¼ ¸ÇÀ¯·Î ÀÌÀûÇÒ ´ç½Ã µð ¸¶¸®¾ÆÀÇ ÀÌÀû·á´Â 5970¸¸ ÆÄ¿îµå(¾à880¾ï¿ø)¿´´Ù.
¼î´Â »ç¿ì»ùÇÁÅÏ¿¡¼ ¸ÇÀ¯·Î ÀÌÀûÇÒ ´ç½Ã 2800¸¸ ÆÄ¿îµå(¾à413¾ï¿ø)ÀÇ ÀÌÀû·á°¡ ¹ß»ýÇß´Ù. ·çÀÌ½º(Ã¿½Ã¡æPSG) ½ºÅæ½º(¿¡¹öÅÏ¡æ¸Ç½ÃÆ¼) ¿öÄ¿(ÅäÆ®³Ñ¡æ¸Ç½ÃÆ¼) ÀÌÀû·á´Â 5000¸¸ ÆÄ¿îµå(¾à737¾ï¿ø)¿´´Ù. º¥ÇÇÄ«¿¡¼ ¸Ç½ÃÆ¼¿¡ »õ µÕÁö¸¦ Æ° °ñÅ°ÆÛ ¿¡µ¥¸£¼ÛÀÇ ÀÌÀû·á´Â 3470¸¸ ÆÄ¿îµå(¾à512¾ï¿ø)¿´´Ù.