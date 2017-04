이전 1page 2page 다음

[스포츠한국 김명석 기자] 프로와 아마추어 최강팀을 가리는 FA컵 16강 대진이 확정됐다.대한축구협회는 24일 서울 신문로 축구회관에서 각 구단 관계자들이 참석한 가운데 대진추첨식을 열고 8개의 대진을 확정했다.추첨을 통해 ▶부천FC-상주상무 ▶경남FC-울산현대 ▶포천시민축구단-목포시청 ▶대전시티즌-전남드래곤즈 ▶FC서울-부산아이파크 ▶강원FC-성남FC ▶광주FC-아산무궁화 ▶제주유나이티드-수원삼성이 8강 진출을 놓고 겨루게 됐다.전북현대를 꺾고 16강에 오른 부천은 상주와 만나고, 서울은 챌린지 2위 팀인 부산과 격돌하게 됐다. ‘디펜딩챔피언’ 수원은 제주 원정길에 오른다.또 지난해 K리그 승강 플레이오프에서 만나 희비가 엇갈렸던 강원과 성남은 또 다시 외나무다리에서 격돌하게 됐다. K3리그(아마추어리그)와 내셔널리그(실업축구)에서 유일하게 16강에 오른 포천과 목포도 서로를 제물로 8강에 도전장을 내민다.16강전은 내달 17일 단판승부로 펼쳐지며, 무승부 시 연장전과 승부차기 등을 통해 8강 진출팀을 가리게 된다.대회 8강 대진도 미리 확정됐다. 8강전은 ▶제주/수원 vs 광주/아산 ▶대전/전남 vs 서울/부산 ▶강원/성남 vs 포천/목포 ▶경남/울산 vs 부천/상주의 맞대결로 구성됐다. 8강전은 8월 9일 열린다.대한축구협회가 주최하는 FA컵은 K리그와 아마추어리그 팀들이 모두 출전하는 토너먼트 대회다. 우승팀에게는 3억원의 상금과 함께 다음 시즌 AFC(아시아축구연맹) 챔피언스리그 출전권이 주어진다.(왼쪽이 홈팀)- 제주유나이티드 vs 수원삼성- 광주FC vs 아산무궁화- 대전시티즌 vs 전남드래곤즈- FC서울 vs 부산아이파크- 강원FC vs 성남FC- 포천시민축구단 vs 목포시청- 경남FC vs 울산현대- 부천FC vs 상주상무