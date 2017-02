[스포츠한국 김명석 기자] UEFA(유럽축구연맹)이 주관하는 클럽대항전이 재개된다. 손흥민(25·토트넘 홋스퍼)도 유로파리그 출격을 준비한다.지난해 12월 조별리그를 마친 뒤 두 달간 휴식기에 접어들었던 챔피언스리그와 유로파리그가 오는 15일부터 차례로 막을 올린다. 챔피언스리그 16강 1차전이 15일(이하 한국시각)부터 이틀에 걸쳐 진행되고, 유로파리그 32강 1차전이 17일 오전 일제히 열린다.챔피언스리그의 서막은 파리생제르망(PSG·프랑스)과 바르셀로나(스페인), 벤피카(포르투갈)와 보루시아 도르트문트(독일)가 연다. 네 팀은 15일 오전 4시 45분 맞대결을 펼쳐 기선제압에 나선다. 박주호는 도르트문트의 대회 명단에 포함되지 못해 출전할 수 없다.16일 같은 시각에는 레알 마드리드(스페인)와 나폴리(이탈리아), 바이에른 뮌헨(독일)과 아스널(잉글랜드)이 격돌한다. 맨체스터 시티(잉글랜드)-AS모나코(프랑스) 등 16강 나머지 4개 대진은 다음 주인 22일과 23일에 걸쳐 열린다.챔피언스리그의 하위 대회인 유로파리그는 17일 32강 1차전이 일제히 열린다. 유로파리그 32강전은 조별리그를 통과한 24개 팀과 챔피언스리그 조별리그에서 3위를 차지한 8개 팀이 토너먼트에서 격돌한다.손흥민은 19일 오전 3시 벨기에 겔람코 아레나에서 열리는 겐트(벨기에)전을 통해 시즌 12호골이자 대회 2호골에 도전한다. 손흥민은 지난해 9월 CSKA모스크바(러시아)와의 조별리그 당시 팀의 1-0 승리를 이끄는 결승골을 터뜨린 바 있다.현지 언론인 런던 이브닝 스탠다드는 이날 손흥민이 4-2-3-1 전형의 측면 공격수로 나설 것이라고 내다봤다. 토트넘과 겐트전은 SBS스포츠를 통해 생중계된다.* 챔피언스리그 16강 1차전- PSG vs 바르셀로나- 벤피카 vs 도르트문트 (이상 15일 오전 4시 45분)- 레알 마드리드 vs 나폴리- 바이에른 뮌헨 vs 아스널 (이상 16일 오전 4시 45분)* 유로파리그 32강 1차전- 겐트 vs 토트넘 등 8경기 (17일 오전 3시)- 맨유 vs 생테티엔 등 7경기 (17일 오전 5시 5분)