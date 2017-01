[스포츠한국 김명석 기자] 나흘 간 이어지는 설 연휴. 축구팬들의 밤잠을 설치게 할 유럽축구는 끊임없이 이어진다.연휴 첫 날인 27일 오전 4시 45분(이하 한국시각) 맨체스터 유나이티드가 서막을 올린다.조세 무리뉴 감독이 이끄는 맨유는 영국 헐 KCOM스타디움에서 열리는 이글리시 풋볼 리그컵(EFL컵) 4강 2차전에서 헐 시티와 격돌한다.1차전에서 2-0으로 승리한 맨유는 2차전에서 1골차로 지더라도 대회 결승에 오를 수 있다. 즐라탄 이브라히모비치, 폴 포그바 등의 출전이 유력하다.이날 오전 5시 15분에는 스페인 캄프 누에서 바르셀로나와 레알 소시에다드의 스페인 국왕컵(코파 델 레이) 8강 2차전이 열린다.1차전에서 1-0으로 승리를 거둔 바르셀로나는 비기기만 해도 4강에 오를 수 있다.그러나 소시에다드가 워낙 만만치 않은 까닭에, 바르셀로나는 리오넬 메시와 루이스 수아레스, 네이마르로 이어지는 이른바 ‘MSN라인’을 출격시킬 가능성이 높다.설 당일인 28일은 독일과 영국에서 뛰고 있는 한국인 선수들의 활약 여부에 관심이 쏠린다.오후 11시 30분에는 아우크스부르크에 속한 지동원과 구자철이 동시 출격에 나선다. 독일 폭스바겐 아레나에서 열리는 볼프스부르크와의 2016~2017 독일 프로축구 분데스리가 18라운드 원정경기다.지난 21일 호펜하임과의 홈경기에서 나란히 선발 출격한 지동원과 구자철은 이번에도 나란히 선발라인업에 포함될 가능성이 높다.이어 29일 자정에는 손흥민(토트넘홋스퍼)과 이청용(크리스털팰리스)도 FA컵을 무대로 동시 출격에 나선다.손흥민은 4부리그 팀인 위컴비 원더러스와의 홈경기, 이청용은 맨체스터 시티와의 홈경기 출격을 각각 준비 중이다.손흥민은 특히 이날 경기를 통해 시즌 두 자릿수 득점에 도전장을 내민다. 현지 언론도 그의 선발 출전을 예고했다.연휴 셋째날인 29일 오후 8시에는 바르셀로나가 레알 베티스와 스페인 프로축구 프리메라리가 20라운드 원정경기를 치른다.평소 바르셀로나의 경기가 새벽에 치러지는 경우가 많은 만큼, 국내 축구팬들에게는 부담없이 바르셀로나의 경기를 지켜볼 수 있는 기회가 될 전망이다.27일 오전 4시 45분 : 헐시티 vs 맨유 (SBS스포츠 중계)27일 오전 5시 15분 : 바르셀로나 vs 소시에다드28일 오후 11시 30분 : 볼프스부르크 vs 아우크스부르크 (JTBC3 중계)29일 오전 0시 : 토트넘 홋스퍼 vs 위컴비 (SBS스포츠 중계)29일 오전 0시 : 크리스털 팰리스 vs 맨시티29일 오후 8시 : 베티스 vs 바르셀로나 (SPOTV 중계)