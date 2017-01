[스포츠한국 김명석 기자] 2016~2017 영국 FA컵 32강(4라운드) 대진이 확정됐다. 손흥민이 속한 토트넘 홋스퍼는 4부리그(리그투)에 속한 위컴비 원더러스와 격돌한다.토트넘은 10일(이하 한국시각) 영국 런던 BT타워에서 진행된 대진 추첨에 따라 위컴비와 만나게 됐다.위컴비는 10일 현재 4부리그 5위에 올라 있는 팀으로, 64강에서 7부리그팀인 스투어브릿지를 꺾고 32강에 올랐다.이청용이 속한 크리스탈 팰리스는 볼턴 원더러스(3부리그)와의 64강 재경기에서 이길 경우 맨체스터 시티와 32강에서 만난다.맨체스터 유나이티드는 위건 애슬레틱(2부리그), 첼시는 브렌트포드(2부리그)와 각각 16강 진출을 놓고 다툰다.FA컵 32라운드는 오는 27일 단판승부로 열린다. 경기시간과 경기장은 미정이다.토트넘 vs 위컴비(4부)더비(2부) vs 레스터 시티(1부)옥스포드(3부) vs 버밍엄 또는 뉴캐슬(이상 2부)서튼(5) 또는 윔블던(3부) vs 리즈 유나이티드(2부)리버풀 또는 플리머스(4부) vs 울버햄튼(2부)사우샘프턴 또는 노리치(2부) vs 아스날입스위치(2부) 또는 링컨(5부) vs 브라이튼(2부)첼시 vs 브렌트포드(2부)맨유 vs 위건(2부)밀월(3부) vs 왓포드로치데일(3부) vs 허더스필드(2부)번리 또는 선덜랜드 vs 플리트우드(3부) 또는 브리스톨블랙번(2부) vs 블랙풀(4부) 또는 반슬리(2부)풀럼(2부) vs 헐시티미들즈브러 vs 애크링턴(4부)크리스탈 팰리스 또는 볼턴(3부) vs 맨시티