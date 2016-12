[스포츠한국 김명석 기자] 스페인 코파 델 레이(국왕컵) 16강 대진이 확정됐다.스페인왕립축구협회(RFEF)는 24일(이하 한국시각) 대진 추첨을 통해 16개 팀의 토너먼트 대진을 확정, 발표했다.‘디펜딩챔피언’ 바르셀로나는 아틀레틱 빌바오와 8강 진출을 놓고 다투게 됐다. 앞서 지난 시즌 바르셀로나는 세비야를 꺾고 통산 28번째 정상에 오른 바 있다.또 레알 마드리드는 준우승팀인 세비야와 격돌한다. 아틀레티코 마드리드는 라스 팔마스, 레알 소시에다드는 비야레알과 각각 만난다.한편 대회 16강전은 홈&원정 방식으로 진행된다. 1차전은 내년 1월 4일~6일, 2차전은 1월 11일~13일에 걸쳐 열린다.라스 팔마스 vs 아틀레티코 마드리드알코르콘 vs 코르도바아틀레틱 빌바오 vs 바르셀로나레알 마드리드 vs 세비야레알 소시에다드 vs 비야레알데포르티보 vs 알라베스발렌시아 vs 셀바티고오사수나 vs 에이바르