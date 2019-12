지난 26일 NGO 굿피플과 배우 심혜진이 소외된 이웃들을 돕기 위한 캠페인 ‘Water Changes everything'을 시작한다고 밝혔다.가평 클럽인너 호텔앤리조트(Club Inner Hotel&Resort)에서 진행된 이날 행사에는 심혜진과 굿피플 강대성 상임이사가 자리한 가운데 나눔 현판을 증정하며 캠페인의 시작을 알렸다.‘Water Changes everything'은 부족한 물로 고통받는 케냐 은구니 지역을 위한 기금 마련으로, 심혜진이 운영하는 가평 클럽인너 호텔에 모금함을 설치해 진행한다.모금된 후원금은 은구니 지역 식수 설치 사업을 위해 사용될 예정이다. 모금함은 2020년 3월까지 운영되며 후원 시 기념 엽서 또는 손거울을 증정한다.심혜진은 지난 5월 굿피플과 희망TV SBS를 통해 케냐 은구니 지역을 찾아 물부족과 빈곤, 질병으로 고통받는 사람들과 함께하며 심각성을 알린 바 있다. 특히 12시간을 걸어 물을 긷는 아동들을 만나면서 안타까움을 감추지 못한 심혜진은 이번 캠페인에 참여의사를 적극 밝히며 동참했다.심혜진은 “우리의 작은 나눔만으로도 아이들의 꿈과 미래가 달라질 수 있다. 따뜻한 마음으로 나눔에 함께해주시길 부탁드린다”라며 소감을 밝혔다.